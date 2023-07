Sanremo, Amadeus al Tg1: “Co-conduzioni, ecco la grande novità”

Domenica 9 luglio Amadeus è spuntato al Tg Uno per dare delle importanti notizie sul Festival di Sanremo 2024. Non è uno scherzo: nonostante manchino 7 mesi alla kermesse, sono già iniziati gli annunci. Tramite un video, il direttore artistico del concorso canoro più famoso d’Italia ha rivelato i seguenti cambiamenti, oltre alle date esatte in cui sarà tramesso il Festival.

Queste le informazioni snocciolate da ‘Ama’:

Il Festival si svolgerà da martedì 6 a sabato 10 febbraio 2024

Martedì: nel corso della prima serata saranno cantate tutte le canzoni in gara (chissà a che ora si finisce, ndr)

Mercoledì si esibirà la metà dei cantanti e, novità, a co-condurre saranno gli artisti che non canteranno (“saranno estratti a sorte, presenteranno i loro colleghi”, ha spiegato Amadeus)

saranno gli artisti che non canteranno (“saranno estratti a sorte, presenteranno i loro colleghi”, ha spiegato Amadeus) Giovedì: medesimo canovaccio del mercoledì, con l’esibizione della metà dei musicisti che non hanno cantato il mercoledì e la co-conduzione a sorteggio di coloro che sono a ‘riposo’.

Venerdì sarà come da tradizione la serata Cover : gli artisti in gara duetteranno con un collega fuori concorso. Potranno cantare qualsiasi brano uscito entro il 31 dicembre 2023

: gli artisti in gara duetteranno con un collega fuori concorso. Potranno cantare qualsiasi brano uscito entro il 31 dicembre 2023 Sabato il gran finale e la proclamazione del vincitore

Amadeus ha inoltre spiegato una novità per quel che riguarda i voti: la giuria delle radio sostituisce quella demoscopica

Amadeus saldo in sella a Sanremo

Si è molto parlato di Amadeus di recente. Soprattutto per via delle dichiarazioni tutt’altro che tenere sul suo operato da parte di Morgan e Vittorio Sgarbi. ‘Ama’ ha persino perso la pazienza, fatto più unico che raro, scrivendo un post di fuoco su Instagram per commentare la questione. Dall’altro lato ha incassato la piena fiducia dei nuovi vertici Rai. Avrà anche quest’anno carta bianca nell’organizzazione del Festival. Sarà il suo ultimo anno, come da contratto. Chi arriverà dopo si troverà innanzi a una sfida difficilissima: fare meglio degli ultimi anni sembra infatti una mission impossible.

Con ‘Ama’ il Festival ha raggiunto numeri che non si vedevano da tempo e soprattutto ha riacquistato blasone e prestigio. Giù il cappello, altro che critiche!