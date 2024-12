Sanremo 25, Codacons alla riscossa. Primo cicchetto a Carlo Conti

Mancano ancora due mesi al Festival di Sanremo ma il countdown è iniziato oggi 1° dicembre dopo l’annuncio da parte di Carlo Conti dei big in gara ne 2025. La lista dei cantanti che parteciperanno alla prossima edizione ha fatto il giro del web e tra il pubblico c’è chi e pronto a scommettere chi sarà il vincitore. Intanto Codacons sta già dando filo da torcere e starebbe lavorando ad una questione: l’esclusione dei rapper.

Chi sono i big di Sanremo 2025

Saranno trenta i cantanti che gareggeranno a Sanremo 2025, esibendosi sul palco dell’Ariston. Il direttore artistico Carlo Conti ha condiviso i nomi scelti, scatenando reazioni diverse sui social. La lista è ricca di giovani talentuosi ma anche vecchie glorie che torneranno ad emozionare il pubblico italiano.

“Questo cast e questo risultato è merito dell’ottimo lavoro dei cantanti, delle case discografiche (major ed etichette indipendenti) nonché dei tanti autori e produttori che ringrazio – ha riferito Carlo Conti – Anche per questa edizione ho ricevuto tantissimi brani e molti di qualità tanto che ho dovuto compiere delle scelte difficili e per alcuni versi dolorose. Non a caso ho infatti proposto la modifica al regolamento per incrementare il numero dei Big in gara”.

I 30 big sono per Achille Lauro, Gai, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt, Giorgia.

Mentre sui social, alcuni dei diretti interessati non hanno perso occasione di pubblicare foto e video della loro reazione. Intanto, Codacons non ha perso tempo ed ha già lanciato una sfida ai piani alti di Sanremo 2025. La prima richiesta è già arrivata.

La richiesta di Codacons

A poche ore dalla pubblicazione della lista dei big di Sanremo 2025, arriva la nota da parte di Codacons in cui si legge: “Con la decisione di portare al Festival di Sanremo 2025 rapper e trapper che in passato si sono contraddistinti per testi violenti, sessisti e omofobi, la Rai e Carlo Conti vanificano anni di battaglie contro la violenza di genere”.

Il comunicato continua facendo riferimento al fatto che l’associazione aveva già diffidato l’azienda in modo esplicito a non portare a Sanremo artisti che avessero presentato in passato testi con allusioni alla violenza, insulti verso le donne o contenuti sessisti.

“Tuttavia la Rai e Carlo Conti hanno deciso di premiare rapper e trapper violenti e dai testi pericolosi, inserendoli nel cast del prossimo festival di Sanremo. Da anni cerchiamo di contrastare la musica violenta e i testi che vanno sempre più oltre il limite – continua la nota – Ripetiamo che questa è una scelta gravissima che vanifica anni e anni di battaglie e attività di sensibilizzazione contro violenza di genere, omofobia, bullismo, e che offende milioni di donne italiane. Per tale motivo stiamo valutando le possibili iniziative legali da intraprendere per bloccare la partecipazione dei rapper scelti da Carlo Conti per il prossimo festival di Sanremo”.

Non vi sono dubbi che Codacons poni l’attenzione su artisti come Emis Killa, Tony Effe e Guè che possiedono una playlist di testi insoliti e discutibili. Nelle parole dell’associazione, qualcuno ha trafelato anche un riferimento a Fedez visto il passato tortuoso con Codacons dopo le infinite querele. Si attendono aggiornamenti al riguardo.