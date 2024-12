Sanremo 25, Bianca Guaccero verso il Festival: ecco in quale ruolo

Attualmente impegnata sulla pista di Ballando con le Stelle, secondo quanto divulgato poche ore fa direttamente dall’Adnkronos, Bianca Guaccero sarebbe già pronta a prendere nuovi impegni lavorativi e, in particolare, partecipare al prossimo Festival di Sanremo. Ecco quindi quale potrebbe essere il suo ruolo all’interno della prossima edizione della celebre kermesse musicale.

Bianca Guaccero al Prima Festival

La conduttrice sarebbe la favorita per condurre il Prima Festival, la brevissima striscia quotidiana, in onda per tutta la settimana del Festival e in access prime time. Si tratta, come in molti già sapranno, di un contenuto molto apprezzato dai telespettatori e che, come dice il nome, precede le cinque serate di Festival, raccontando al pubblico le principali curiosità e retroscena che riguardano la kermesse musicale e mandando in onda brevi servizi realizzati appositamente per rendere partecipe il pubblico di tutto ciò che accade nel dietro le quinte.

Lo scorso anno la conduzione era stata affidata a Paola e Chiara, insieme a due influencer molto amati dal pubblico del web, Mattia Stanga e Daniele Cabras. Per quanto riguarda invece l’edizione che sta per aprirsi, non è ancora chiaro se l’attrice-conduttrice sarà davvero presente e, soprattutto se sarà accompagnata da uno o due co-conduttori oppure porterà avanti questo progetto da sola.

Come anticipato, al momento la partecipazione della Guaccero al Festival non è ancora stata confermata da Carlo Conti, ma i telespettatori confidano sul fatto che maggiori notizie in merito arriveranno a breve. Nel frattempo, a giudicare da quanto si dice sui social, i telespettatori sembrano aver appreso positivamente la notizia del possibile approdo di Bianca Guaccero al Festival.

Le ultime notizie su Sanremo 2025

Nel frattempo, questo pomeriggio si è tenuta la conferenza stampa in vista della messa in onda di Sarà Sanremo!, ovvero la serata finale di Sanremo Giovani, prevista per domani, mercoledì 18 dicembre.

Carlo Conti e Alessandro Cattelan, che condurranno insieme la serata, hanno svelato qualche dettaglio interessante sul prossimo Festival di Sanremo, rispondendo ad alcune domande, molte delle quali, come prevedibile, si sono concentrate sulla partecipazione di Tony Effe e Fedez alla kermesse.

Una delle tante domande che frulla in testa ai telespettatori negli ultimi giorni è quella circa la possibilità di vedere Cristiano Malgioglio sul palco dell’Ariston. Vista la collaborazione tra il conduttore e il paroliere a Tale e Quale show, in molti si sono detti convinti che Conti volesse includere Malgioglio anche in questo progetto. A chiarire ogni dubbio è stato lo stesso conduttore che, nel corso della conferenza, ha escluso la partecipazione di Malgioglio al Festival.

Per finire, c’è stato anche modo di parlare della chiacchieratissima partecipazione di Selvaggia Lucarelli al Festival. Secondo gli ultimi rumors, la giornalista potrebbe avere un ruolo nel Dopo Festival, ed essere quindi chiamata a commentare insieme a Carlo Conti quanto accaduto nel corso delle varie serate della kermesse. A quanto pare però, su questo dettaglio non vi sono ancora certezze: lo stesso Cattelan ha infatti sottolineato come, al momento, sia tutto in mano ai vertici Rai, che devono ancora decidere se dare o meno il nulla osta.

Insomma, i due conduttori sono ottimisti sulla partecipazione della giornalista ma mai dire mai, in fondo l’ultima parola spetta ai piani alti.