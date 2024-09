Sanremo ’25, Alessia Marcuzzi al fianco di Conti? Tutti i dettagli

Il celebre conduttore toscano starebbe mettendo a punto la sua squadra per il prossimo Festival della canzone italiana, lavorando attentamente alla selezione di collaboratori e co-conduttori per rendere unica l’edizione di quest’anno. Carlo Conti, amato da sempre per la sua verve, l’ attenzione ai dettagli e per la sua voglia di creare team affiatati, è impegnato a scegliere chi lo affiancherà sul palco dell’Ariston.

L’ipotesi Marcuzzi

Mancano ancora parecchi mesi, precisamente cinque, all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo, che vedrà Carlo Conti tornare sul prestigioso palco dell’Ariston a Sanremo.

Il conduttore è già impegnato nella pianificazione meticolosa di quello che si preannuncia essere un evento straordinario, curando ogni dettaglio nei minimi particolari per replicare e, superare, gli anni incredibili del post Amadeus. Si è vociferato anche qualche giorno fa sui probabili cantanti in gara come Big, volendo tra questi anche Francesco Gabbani, Elodie e Blanco e pure Albano e Romina e il grande Tiziano Ferro!

Mentre iniziano a circolare i primi nomi dei cantanti che potrebbero partecipare alla competizione canora però, si fanno anche sempre più insistenti le voci sui possibili co-conduttori che affiancheranno Conti nella conduzione del festival. Secondo quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, tra i possibili volti scelti dal conduttore ci sarebbero Alessia Marcuzzi, showgirl e presentatrice televisiva, e Cristiano Malgioglio, cantautore e amatissimo personaggio televisivo. Ma a cosa starebbe davvero pensando Carlo Conti?

Sicuramente ricorderemo l’accoppiata vincente di qualche tempo fa ai David di Donatello con Conti e Alessia Marcuzzi, entrambi convincenti e freschi di fronte al pubblico, sia in platea sia a casa. Carlo vorrà forse andare sul sicuro e replicare lo stesso successo con Alessia al suo fianco?

I dettagli sicuri

Carlo Conti finora non ha rivelato molti dettagli su questa nuova edizione, fatta eccezione per le nuove regole che definiranno le diverse serate della celebre kermesse musicale. Tuttavia, nelle prossime settimane potrebbe finalmente svelare il nome di una delle co-conduttrici.

Conti e Marcuzzi hanno già collaborato in passato, esperienza che potrebbe favorire un nuovo sodalizio e consolidare ulteriormente la loro intesa sul palco di Sanremo. Inoltre, Alessia Marcuzzi si appresta a intraprendere una nuova avventura al fianco di Conti, sostituendo Loretta Goggi come membro della giuria di Tale e Quale Show, il cui inizio è previsto per il prossimo 20 settembre.

Per quanto riguarda la possibile presenza di Cristiano Malgioglio a Sanremo, Alberto Dandolo ha suggerito che Conti stia valutando anche il suo coinvolgimento come figura chiave del prossimo festival. Rimane ancora incerto se Malgioglio parteciperà come ospite speciale o se ricoprirà un ruolo di co-conduttore, ma la sua presenza promette di aggiungere un tocco di originalità e colore all’evento.

Vedremo cosa succederà!