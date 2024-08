Sanremo25, c’è la lista dei 24 nomi. Web: “Finalmente lui!” (Rumor)

C’è grandissimo fermento per la nuova edizione di Sanremo 2025, un festival che sarà di gran lunga diverso da quello di Amadeus. Una tra le novità i pochi concorrenti in gara, solo 24, e a quanto pare ci sarebbero già dei candidati possibili secondo le indiscrezioni di All Music Italia. Una probabile lista che ha stupito tutti, soprattutto per la presenza di un cantante amatissimo dal pubblico italiano, Tiziano Ferro. I fan aspettano da tempo di vederlo sul palco del Teatro dell’Ariston e quest’anno potrebbe essere la volta buona.

Sanremo 2025, la lista dei 24 cantanti

Di certo sarà un Sanremo 2025 tutto nuovo, con il ritorno di Carlo Conti dopo un successo incredibile otttenuto da Amadeus, il quale ha totalizzato quest’anno uno share del 65,44%. Anche Conti ha sempre ottenuto risultati eccellenti, ma la conduzione dei due è nettamente diversa, sebbene si parla di due professionisti senza pari. Anche se diciamocelo, i tempi di Pippo Baudo sono ormai lontani: all’epoca il conduttore conquistava il 50% di share.

Ma bando alle ciance e passiamo alla lista nomi, che è stata diffusa anche da Giuseppeporro.it. Ecco secondo un piccolo sondaggio social chi potrebbero essere i 24 concorrenti del Festival di Sanremo 2025:

Tiziano Ferro

Elodie Blanco

Tananai Emma

Matteo Bocelli

Gaia

Olly

Tommaso Paradiso

Bresh

Subsonica

La Rappresentante Di Lista

Albano e Romina

Achille Lauro

Irama

Coma_Cose

The Kolors

Sarah Toscano

Petit

Madame

Alfa

Francesco Gabbani

Virginio

Benji e Fede

Una lista di big che ha decisamente convinto il pubblico, inserendo artisti della Generazione Z e non, come Al Bano e Romina, (che secondo i rumor Carlo Conti starebbe facendo di tutto per convincere), o i Subsonica, gruppo musicale elettronico attivo dagli anni ’90. I commenti sui social approvano i possibili 24 nomi, e si leggono commenti positivi, soprattutto per Tiziano Ferro. Un utente su X scrive un messaggio di approvazione per la sua presunta partecipazione al Festival:

“Questa secondo me potrebbe essere davvero la volta buona di Tiziano Ferro in gara a Sanremo: cambio manager, non ha passato un momento molto bello e secondo me quel palco potrebbe fargli solo bene.”

E ancora, tra i commenti si legge “Beh, sappiamo già chi ha vinto“, facendo ironicamente riferimento al cantante di “Sere Nere“. Poi c’è chi prevede il futuro: “Dai dai, qualche anno Conti e poi già scritto, arriva Stefano De Martino. Ormai lanciatissimo dai vertici Rai!“. In effetti sembra che Stefano De Martino sia già sulla lista dei possibili conduttori per Sanremo 2026, anche se forse, è troppo presto per esserne sicuri.