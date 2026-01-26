Sanremo 2026, altro colpaccio: Sabrina Ferilli nella serata cover, quale big affiancherà

Manca sempre meno a Sanremo 2026, che aprirà i battenti martedì 24 e chiuderà le danze sabato 28 febbraio. Tra i grandi ritorni all’Ariston, come riferito da Vanity Fair, ci sarà quello di Sabrina Ferilli, già protagonista nel 2022 al Festival, quando affiancò Amadeus in una serata vestendo i panni della co-conduttrice. L’interprete romana, reduce dal successo della fiction Mediaset “A testa alata”, quest’anno sarà presente nell’appuntamento del venerdì dedicato alle Cover in un ruolo originale. Non darà manforte a Carlo Conti nel presentare i cantanti. Sarà lei stessa a prendersi la scena.

Sanremo 2026, arriva Sabrina Ferilli al fianco di Tommaso Paradiso

La testata Leggo scrive che senza dubbio Ferilli parteciperà al Festival al fianco di Tommaso Paradiso, che figura tra i big in gara. Non ancora chiaro se duetterà con lui o se sarà protagonista in qualche altro modo, magari con un monologo. Quel che viene dato per certo è che si esibirà appunto assieme all’ex frontman dei The Giornalisti.

Luca Argentero al Festival

Un altro ospite di rilievo annunciato da Vanity Fair è Luca Argentero. Anche in questo caso non si tratterebbe di una prima volta assoluta: il protagonista della fortunata e popolare fiction Doc – Nelle Tue Mani era già intervenuto al Teatro Ariston nel 2015. Avrebbe dovuto essere protagonista di un’ospitata anche nel 2022, ma allora la sua partecipazione saltò. Un grave lutto lo obbligò a cancellare l’impegno preso.

Tra un mese esatto, salvo imprevisti dell’ultimo minuto. Argentero calcherà di nuovo il palco della storica kermesse ligure, calandosi nei panni di ambasciatore della fiction italiana nel mondo.

Il duetto di Achille Lauro e Laura Pausini sulle note di “16 marzo”

Sempre restando in tema di indiscrezioni lanciate da Vanity Fair, Carlo Conti ha anche pensato ad un momento emozionante in cui Laura Pausini (co-conduttrice designata per tutte le serate del Festival) e Achille Lauro (il cantante quest’anno non è tra i big in gara) si esibiranno in uno struggente duetto sulle note di “16 marzo”, brano che fa parte di “Io Canto 2”.

Nel frattempo si stanno moltiplicando le voci relative ad altri ospiti di “peso”. Si sussurra che Pausini potrebbe duettare anche con i colleghi Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e Michael Bublé.