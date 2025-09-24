Sabrina Ferilli in pubblico col marito, evento più unico che raro: chi c’è con loro

Una serata inconsueta, e al contempo affettuosa, quella che ha visto protagonista Sabrina Ferilli ieri sera. L’attrice è stata “pizzicata” – secondo il settimanale Chi – mentre cenava con ospiti d’eccezione. Al tavolo, oltre all’attrice, c’erano suo marito Flavio Cattaneo, il figlio di lui, Riccardo Cattaneo, e una coppia di amici del giovane. Questa uscita – riportata dal giornale – appare ancor più suggestiva per l’eccezionale riservatezza con cui la coppia tende a gestire la propria vita privata.

Non è frequente infatti che Sabrina e Flavio si mostrino insieme in pubblico, e ancora più raro è vederli in compagnia dei figli nati da precedenti legami del manager. In questa occasione, però, emerge un’immagine di famiglia allargata in armonia, con Sabrina che sembra condividere un legame affettuoso con Riccardo. L’episodio della cena rappresenta dunque un piccolo “strappo” alla consueta discrezione del rapporto, suscitando curiosità tra tutti: ecco cosa è noto su questa cena!

Sabrina Ferilli ha sempre mantenuto una linea chiara: la sua vita privata, e in particolare il rapporto con il marito Flavio Cattaneo e la sua famiglia, non deve finire sotto i riflettori. L’attrice, nelle interviste e nelle ospitate televisive, menziona di rado il compagno, preferendo proteggere la coppia e i legami familiari dal clamore mediatico. Proprio per questo la serata di ieri rappresenta un’eccezione. Ferilli è stata paparazzata durante una cena fuori che, per la prima volta, ha svelato un frammento della sua quotidianità più intima: accanto a lei c’erano infatti il marito e i figli di lui, Sofia e Riccardo. Un’immagine insolita che testimonia un rapporto sereno e basato sul rispetto reciproco. I ragazzi, pur restando lontani dalle cronache e senza rilasciare dichiarazioni pubbliche, sembrano aver accolto con naturalezza la relazione del padre. La scelta di Sabrina Ferilli di non avere figli è nota e più volte ribadita dall’attrice stessa, ma questo non le ha impedito di stringere un legame sincero con i figli del compagno.

La relazione tra Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo

La relazione tra Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo è tra le più longeve e riservate del panorama italiano. I due stanno insieme dal 2005, ma hanno scelto di fare il grande passo soltanto qualche anno più tardi: nel 2011 si sono sposati a Parigi, in una cerimonia tenuta rigorosamente segreta. Da allora sono inseparabili. Cattaneo, oggi figura di primo piano nel mondo dell’imprenditoria, è attualmente presidente di Enel ed è considerato uno dei manager più influenti del Paese. Una carriera costellata di incarichi di prestigio, che si intreccia a una vita privata altrettanto stabile: quella accanto a Ferilli, con la quale forma una coppia solida e affiatata.