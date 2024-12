Sanremo 2025, Tommaso Paradiso escluso? Lui sbotta, “maligni”

Ieri, domenica 1 dicembre, Carlo Conti ha annunciato al TG1 i 30 concorrenti del prossimo Festival di Sanremo. Tra i nomi ci sono tantissimi volti noti, alcuni attesissimi e altri decisamente sorprendenti, che stanno già facendo discutere. E, come succede ogni anno, dopo l’annuncio ufficiale si parla subito anche di chi è rimasto fuori dal gioco. Qualcuno ha preso la notizia con ironia, tra cui Chiara Galiazzo e Shade, che hanno pubblicato simpatici video sui social. Altri, come Sfera Ebbasta, si sono particolarmente irritati, nonostante il rapper abbia poi smentito, sostenendo che fosse tutto uno scherzo. Nel frattempo, sul web è spuntata una lista di esclusi, che ha scatenato altre polemiche.

Tra i nomi dei presunti ‘rifiutati’ da Carlo Conti a Sanremo spuntano artisti del calibro di Albano, Irene Grandi, Paola & Chiara, i Jalisse, Benji & Fede, Madame, Chiara Galiazzo, Petit, Gazzelle, Luchè, Mida, Holden, Elettra Lamborghini, Gabry Ponte insieme al Pagante, Michele Bravi, Virginio, Mara Sattei, Myss Keta, Matteo Paolillo, Venerus, Franco126, LDA, Shade, Enrico Nigiotti, Arisa, Sal Da Vinci, Aiello, Tropico, Alex Britti, Raf e Tommaso Paradiso.

La maggior parte dei cantanti citati ha preferito tacere, evitando di rilasciare dichiarazioni. Tuttavia, un artista in particolare ha scelto di rompere il silenzio con un duro sfogo su Instagram. Trattasi di Tommaso Paradiso, l’ex frontman dei Thegiornalisti, che non si è limitato a smentire categoricamente le voci sulla sua esclusione, ma si è anche scagliato contro chi alimenta e diffonde queste fantomatiche liste cercando di denigrare determinati artisti. Ecco cos’ha scritto:

A parte il mal gusto di pubblicare queste fantomatiche liste degli esclusi, spettacolizzare il fallimento, trattare l’arte e gli artisti come galli da combattimento, a parte tutto questo, non ho mai presentato nessuna canzone per il Festival di Sanremo. Ca*zari e maligni. Nessuna novità.