“Fanc**o” a Conti e ascetismo: esclusi Sanremo, il meglio e il peggio

L’entusiasmo di chi è stato scelto e la delusione di chi è rimasto fuori: emozioni contrastanti dopo l’annuncio di Carlo Conti che, nelle scorse ore, in modo rapido e senza troppi fronzoli, ha reso nota la lista dei 30 big in gara al Festival di Sanremo 2025. Tra gli esclusi c’è chi ha avuto reazioni scomposte, addirittura maleducate, chi l’ha presa con filosofia, chi ci ha scherzato su e chi ha optato per “l’ascetismo”, ossia la via di un imperturbabile silenzio. Tra questi ultimi figura Arisa che, come è noto, ci teneva moltissimo a tornare sull’Ariston. E invece Conti le ha detto no: per ora l’artista ha optato per la totale assenza di commenti. Atteggiamento ‘ascetico’ anche da parte di Al Bano Carrisi: pure il cantante pugliese avrebbe fatto carte false per essere al Festival in gara. Tuttavia non ci sarà. Per il momento silenzio tombale ma c’è da scommettere che tra non molto si farò sentire.

Le reazioni dei cantanti esclusi dal Festival di Sanremo 2025

La reazione più scomposta è stata quella di Sfera Ebbasta che ha mandato a “fanc**o” plasticamente Carlo Conti. In un post su Instagram si è immortalato mentre fa il dito medio, aggiungendo al post la didascalia “Avevo tutti i requisiti per San Remo”. Evidentemente per Carlo Conti no, tutti questi requisiti non c’erano. Il trapper si è dimostrato tutt’altro che un signore. Che tristezza. I mitici Jalisse, che sono scartati per il 28esimo anno consecutivo, hanno invece preso simpaticamente l’ennesimo rifiuto, riprendendosi mentre stappano due birre per il record originale detenuto, appunto le quasi 30 esclusioni dalla kermesse.

Anche Shade ha scelto di reagire senza farne un dramma. Nelle sue storie Instagram finge di chiamare la fidanzata dicendole: “Doveva annà così. Amore, alla fine sono libero per San Valentino, no non devo cantare da nessuna parte. No, nessun teatro con il nome di elettrodomestici, no”. Il rapper ha poi spiegato, sempre con ironia, che ci riproverà il prossimo anno “magari in duetto con i Jalisse”.

Ha riso per il siluramento dalla rosa dei big anche Chiara Galiazzo. “Allora ragazzi sono stata segata anche quest’anno ma ho deciso stavolta che la faccio uscire lo stesso questa canzone perché fighissima”, ha fatto sapere l’artista nelle sue Storie su Instagram.

Amedeo Minghi, altro artista che ha presentato un brano a Conti e che è stato escluso, ha avuto un’idea originale. Ha lanciato un sondaggio social, domandando ai suoi fan un parere sull’elenco ufficiale dei big in gara. Infine il giornalista Gabriele Parpiglia ha sostenuto che anche Sal Da Vinci sperava di far parte della gara, sussurrando che il cantante napoletano non avrebbe preso affatto bene l’esclusione.