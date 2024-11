Sanremo 2025, i primi 7 nomi in gara: 5 pezzi grossi e 2 ex Amici

Febbraio non è vicino, ma nemmeno così lontano. E infatti fervono i preparativi per il Festival di Sanremo. Sta intanto crescendo la curiosità sui cantanti big che Carlo Conti deciderà di portare sull’Ariston. La lista ufficiale dei musicisti in gara sarà annunciata dal conduttore toscano il prossimo 2 dicembre, durante l’edizione del Tg1 delle ore 20. Nel frattempo Dagospia, con un articolo firmato dall’esperto di retroscena tv Giuseppe Candela, ha svelato 7 nomi che, salvo colpi di scena, dovrebbero prendere parte alla competizione canora. Inoltre è stato sostenuto che torneranno in scena la vincitrice dello scorso anno, Angelina Mango, e l’altro finalista del 2024, vale a dire Geolier. I due giovani talenti, però, non saranno in gara.

Candela ha scritto che Conti ha optato per ingrossare le file dei big, portandoli a quota 26. A questi vanno aggiunti i 4 cantanti che si daranno battaglia nella gara parallela nella categoria Nuove proposte. In totale, dunque, gli artisti che si esibiranno saranno 30. Chi sono i 7 nomi caldi riguardanti i big che quasi certamente sbarcheranno in riviera? Uno è quello della vincitrice di Amici Sarah Toscano. Sempre in quota ‘ex Amici’ dovrebbe esserci anche Gaia Gozzi reduce dal successone del singolo estivo Sesso e Samba. Spazio poi ad Elodie che sfrutterebbe l’Ariston anche per riempire San Siro (l’evento è previsto per l’8 giugno 2025).

A un passo dall’essere arruolati ci sarebbero anche Arisa, Kekko dei Modà, Gabry Ponte e Luchè. Quest’ultimo potrebbe duettare con Geolier nella serata cover. Angelina Mango, invece, dovrebbe essere l’ospite della prima serata della kermesse. Conti continuerebbe, su questo punto, nel solco del suo predecessore Amadeus che ha sempre avuto un occhio di riguardo per coloro che hanno trionfato nei Festival da lui diretti.

Si sussurra inoltre che Tiziano Ferro potrebbe essere tra i big in gara. Naturalmente non è dato sapere se il cantante di Latina abbia presentato o meno un pezzo a Conti. Alcuni ben informati non escludono che l’artista possa aver deciso di mettersi in gioco. Se così fosse, difficilmente il conduttore fiorentino si lascerebbe scappare l’opportunità di averlo tra i musicisti big.