Sanremo 2025, i big silurati: la lista di 14 nomi, mugugni e proteste

Carlo Conti ha annunciato i 30 big in gara al Festival di Sanremo: un cast molto corposo a cui vanno ad aggiungersi i 4 cantanti della categoria ‘Nuove proposte’ (e fortuna che ‘King’ Carlo ha detto di voler chiudere presto le serate). Per quel che riguarda i cantanti in gara, i critici musicali sono perlopiù concordi nel ritenere il parterre degli artisti in gara di alto profilo e variegato. Tra l’altro c’è una certa Giorgia, probabilmente la più ‘big’ tra i ‘big’. Tutti felici e contenti? Ovviamente no, soprattutto i grandi esclusi. A proposito, chi sono coloro che avrebbero fatto carte false per sbarcare sull’Ariston, ma che invece dovranno guardarsi la kermesse in tv?

Uno che avrebbe voluto esserci a tutti i costi è Al Bano Carrisi. Il pugliese, nei mesi scorsi, ha detto in tutte le salse di desiderare di tornare in gara. Niente da fare, Conti lo ha lasciato fuori. Critiche verso le scelte del conduttore fiorentino sono giunte dal direttore di Novella2000 Roberto Alessi che su Instagram ha tuonato: “AL BANO FUORI. NON HO PAROLE. Ammiro Carlo Conti, ma ha lasciato libero il suo posto per gente che non conosco e che presto, spero, saranno delle star internazionali come Al Bano, ma al momento sono dei signor nessuno”.

Altra esclusione non da poco è quella di Arisa. Anche quest’ultima, al pari di Al Bano, ha manifestato a più riprese la sua volontà di essere tra in big in competizione. Niente da fare pure per lei. Fuori anche Nina Zilli. Anche Morgan non sarà dei giochi. In questo caso nulla di inaspettato (Castoldi a Sanremo è ricordato per la figuraccia con Bugo, a ciò si aggiungono i suoi problemi giudiziari).

Come poi non menzionare i Jalisse, scartati per la 28esima volta consecutiva. Ormai ci hanno fatto il callo e la prendono sul ridere. Non a caso sui social hanno festeggiato il nuovo originale record di esclusioni sanremesi. Non ammesso al Festival anche Sal Da Vinci. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha spiegato che l’artista partenopeo non avrebbe preso affatto bene la decisione di Conti.

Altro nome di peso che non calcherà l’Ariston è Irene Grandi, che pochi giorni fa aveva lasciato capire di aver presentato un brano: “Io a Sanremo? Non posso dire nulla su questo. Però poso dirvi che a febbraio in Liguria c’è un bel clima e mi piace parecchio“. Pure Paola e Chiara, ospiti a È Sempre Mezzogiorno, avevano fatto intendere di aver portato un brano a Conti. Così nel programma di Antonella Clerici: “Se andremo al Festival di Sanremo? Vedremo, non si può sapere cosa accadrà. Nel nostro lavoro tutto può succedere, potrebbe arrivare una bella notizia, o magari no“.

Pure Sfera Ebbasta figura tra i silurati. Il trapper non l’ha presa bene, per nulla. “Avevo tutti i requisiti per Sanremo”, ha scritto in un post su Instagram con tanto di foto con dito medio.

Altri che pare abbiano avuto la porta sbarrata sono Benji e Fede, Patty Pravo, Alexia, Blanco, Chiara Galiazzo, Virginio.