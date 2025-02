Sanremo 2025, chi avrebbe fatto dei ritocchini estetici: parla Urtis

E’ da poco terminata la 75esima edizione del Festival di Sanremo ed il noto medico dei vip Urtis ha pubblicato sul suo profilo TikTok un video dedicato proprio ai volti di questo Sanremo 2025. Secondo quanto affermato, alcuni dei protagonisti della kermesse canora potrebbero aver fatto ricorso a qualche ritocchino estetico. Tra loro ha citato nello specifico i cantanti Rose Villain e Mahmood e la co-conduttrice Alessia Marcuzzi. Scopriamo meglio cosa avrebbero fatto secondo Urtis.

Sono sempre più le persone che ricorrono ai ritocchini estetici, tra queste ci sono anche diversi vip. In un video pubblicato sul suo profilo TikTok, Urtis ha svelato quali volti di Sanremo 2025 a suo parere potrebbero aver fatto uso della chirurgia estetica. Tra i personaggi citati dal medico c’è la cantante Rose Villain, di cui ha elogiato le capacità vocali ed i suoi caratteristici capelli azzurri. Stando a quanto sostenuto da Urtis, l’artista avrebbe rifatto il naso, gli zigomi e la mandibola e fatto ricorso a qualche filler. Addirittura ha affermato di aver visto dei vecchi video di Rose e di non aver faticato a riconoscerla!

Un altro cantante che secondo Urtis potrebbe aver fatto ricorso a qualche ritocchino estetico è stato Mahmood, co-conduttore della serata dedicata alle cover e ai duetti. Stando a quanto affermato nel video, il volto di Mahmood si mostra bello e disteso ma leggermente lievitato soprattutto nella zona degli zigomi, delle labbra e della mandibola che si mostrano maggiormente gonfi. Secondo Urtis anche lui potrebbe aver fatto uso di qualche filler.

Infine il medico ha parlato anche della conduttrice Alessia Marcuzzi che ha affiancato Carlo Conti nella serata finale. Urtis l’ha definita una bellezza naturale, sottolineando come eventuali ritocchini siano quasi impercettibili. Osservando delle sue vecchie foto, avrebbe notato nello specifico un naso leggermente più fino e labbra lievemente aumentate. Possibile quindi, secondo quanto affermato da Urtis, che anche lei abbia fatto ricorso a qualche filler e rinofiller.

Si tratta tuttavia di semplici supposizioni. I diretti interessati, difatti, non hanno parlato apertamente di eventuali ritocchi estetici. In verità Mahmood, durante un’intervista radiofonica, ha smentito le voci in merito all’aver fatto uso di chirurgia estetica.