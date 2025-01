Sanremo 2025, arriva Giulia Stabile: ecco quale ruolo avrà (rumor)

Manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2025. In questi giorni, Carlo Conti ha svelato i nomi dei co-conduttori che lo affiancheranno nelle cinque serate della celebre kermesse, in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Il conduttore ha messo insieme un cast variegato e originale, che spazia da grandi nomi della TV come Gerry Scotti, Antonella Clerici, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, a talenti della musica come Mahmood, fino a comici del calibro di Katia Follesa e Geppi Cucciari. Rimane ancora il mistero, invece, sugli ospiti che accompagneranno i 30 artisti in gara durante la serata dedicata alle cover.

Fino ad ora, pare che Clara sarà accompagnata da Il Volo, mentre Tony Effe e Noemi avrebbero scelto di esibirsi insieme. Nelle ultime ore, poi, è emersa un’indiscrezione che riguarda Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23. La 18enne, pronta a debuttare sul palco dell’Ariston, avrebbe deciso di portare un pezzo della Scuola di Amici al Festival di Sanremo: durante la serata delle cover, sembra che sarà affiancata dalla danza di Giulia Stabile.

Secondo quanto riportato dal portale iMusicFun, la ballerina professionista di Amici parteciperà alla kermesse musicale esibendosi sulle note di una cover di Mina, interpretata da Sarah Toscano. Una proposta che richiama l’esibizione di Elisa di qualche anno fa, quando cantò “Flashdance” accompagnata dalla danza di Elena D’Amario. Inoltre, sembra che la Stabile curerà personalmente la coreografia, portando tutta sé stessa su uno dei palchi più importanti d’Italia.

Nonostante sia da anni tra i ballerini professionisti, Giulia Stabile rimane sempre molto vicina agli allievi della Scuola, instaurando legami profondi che spesso continuano anche dopo la fine del programma. Questo è accaduto anche con Sarah che, pur essendo una cantante, ha stretto un’amicizia speciale con la ballerina, al punto da volerla al suo fianco a Sanremo.

Inoltre, questa scelta sembra anche un omaggio ad Amici e a Maria De Filippi, rappresentando un modo per Sarah Toscano di esprimere gratitudine al talent show che, appena un anno fa, ha lanciato la sua carriera musicale. Ad ogni modo, è necessario sottolineare che si tratta solo d’indiscrezioni e che bisognerà attendere l’annuncio ufficiale della cantante per scoprire se questa notizia verrò confermata o meno.