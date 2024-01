Sanremo 2024, un duo escluso ospite in finale? Ci pensa Fiorello

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo, ma le indiscrezioni non si fermano. Sembra, infatti, che la finale della kermesse canora, fissata a sabato 10 febbraio, possa vedere come ospite un duo che da anni tenta di tornare a calcare il palco dell’Ariston: i Jalisse.

I Jalisse ospiti a Sanremo 2024? L’indiscrezione

A lanciare l’indiscrezione è stato DavideMaggio.it, che ha spiegato come Fiorello starebbe cercando di coinvolgere il noto duo, composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, per la finale del Festival di Sanremo. Si tratta, infatti, della stessa serata in cui lo showman di Viva Rai 2, sarà al fianco di Amadeus come co-conduttore. I Jalisse, quindi, dopo aver tentato per ben 27 anni di tornare a far parte della categoria Big della kermesse, potrebbero tornare a Sanremo come ospiti.

Al momento, però, quella sopra riportata è un’indiscrezione da prendere con le pinze: non sappiamo se i Jalisse saranno effettivamente presenti nella serata di sabato 10 febbraio. Qualcuno, però, l’ha già commentata, sebbene non abbia ancora trovato conferma ufficiale. Rita Pavone ha riposto alla voce riportata da Davide Maggio su X, mostrandosi favorevole ad un’eventuale ospitata del duo: “Sarebbe una bellissima idea. Io non ho mai capito il perché di tanto ostracismo. Lei, oltretutto, canta come poche“. Non resta che attendere qualche giorno per capire se i Jalisse saranno effettivamente ospiti a Sanremo o se il presunto desiderio di Fiorello sia destinato a non concretizzarsi.

Sanremo 2024: i duetti della quarta serata

Solo pochi giorni fa, Amadeus aveva annunciato, proprio nella trasmissione di Fiorello, i duetti in programma nella quarta serata del Festival, fissata per venerdì 9 febbraio. Tanti i nomi di spicco che saliranno sull’Ariston per accompagnare i Big in gara. Tra questi, Roberto Vecchioni (vincitore della kermesse nel 2011), Francesco Gabbani (vincitore nel 2017), Donatella Rettore, Gianna Nannini e Skin. Interessanti anche le scelte dei brani: Angelina Mango ricorderà il padre, cantando La rondine. Annalisa, accompagnata da La Rappresentante di Lista e il coro Artemia, ha scelto di puntare su Sweet Dreams degli Eurythmics. C’è curiosità anche per il duetto Fiorella Mannoia-Francesco Gabbani, che si esibiranno con i brani Che sia Benedetta e Occidentali’s Karma, nonché le due canzoni arrivate in finale a Sanremo 2017.