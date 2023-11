Sanremo 2024, svelata la 1° cantante: è la star di Amici

Continuano le voci sui possibili cantanti in gara a Sanremo 2024. Amadeus, nella giornata di venerdì 24 novembre, ha annunciato che i nomi dei Big scelti per partecipare alla prossima edizione della kermesse saranno rivelati il prossimo 3 dicembre, in occasione del Tg delle 13:30. Poco dopo questo annuncio, è trapelata un’indiscrezione su uno dei possibili cantanti in gara.

Sanremo 2024, spunta il primo nome in gara: il rumor

È stato Davide Maggio, tramite post su X, ad assicurare che a Sanremo 2024 ci sarà Angelina Mango, ex concorrente di Amici 22: “Iniziamo a dare un po’ di conferme. Per quanto mi riguarda, a Sanremo 2024 ci sarà: Angelina Mango” è quanto si legge. Questo, quindi, il primo dei nomi che dovrebbero partecipare al prossimo Sanremo, in partenza martedì 6 febbraio 2024. Nei commenti, Davide Maggio ha aggiunto di voler dare un nome al giorno, quindi è probabile che prossimamente trapeleranno altre indiscrezioni di questo tipo.

Quello di Angelina Mango, ad ogni modo, era un nome già circolato nelle scorse settimane come papabile Big per il prossimo Sanremo. L’ex volto di Amici, infatti, sembrava essere in pole position per salire sul palco dell’Ariston. Tanti altri sono i nomi vociferati: si è parlato dei Negramaro, di Annalisa, dei Subsonica, ma anche di Tedua, Geolier e tanti altri ancora. Al momento si tratta solo di voci: per capire se verranno confermate o smentite non resta che attendere il prossimo 3 dicembre, dove verranno finalmente svelati i nomi dei cantanti in gara.

Volti del Prima Festival e Mengoni co-conduttore: gli altri annunci

L’annuncio fissato al 3 dicembre non è stata l’unica notizia svelata da Amadeus nella giornata di venerdì 24 novembre. Il conduttore e direttore artistico della kermesse, infatti, ha anche annunciato i volti del Prima Festival. A condurlo saranno le cantanti Paola e Chiara, affiancate da due giovani tiktoker nelle vesti di inviati: Mattia Stanga e Daniele Cabras. Un altro importante annuncio sulla 74esima edizione del Festival di Sanremo era arrivato, sempre dal suo conduttore, durante la prima puntata della nuova edizione di Viva Rai 2, varietà mattutino di Fiorello. Amadeus, presentatosi in compagnia di Marco Mengoni, aveva annunciato il vincitore della scorsa edizione della kermesse come super ospite e co-conduttore della prima serata.