Sanremo 2024, spunta il nome di un ospite big: lavori in corso

Manca ancora molto tempo all’inizio del Festival di Sanremo 2024, ma già hanno iniziato a circolare le prime anticipazione su quella che sarà l’ultima edizione, per ora, condotta dal direttore artistico Amadeus. La kermesse musicale dovrebbe andare in onda, salvo colpi di scena, dal 6 al 10 febbraio del 2024, dunque un periodo molto simile rispetto a quello degli scorsi anni. Come già menzionato, al timone ci sarà per la quinta e ultima volta Amadeus.

Non si sa ancora quali saranno i volti che potranno affiancarlo, ma si è mormorato di personaggi come la cantante Annalisa, Andrea Delogu, Ema Stokholma e l’ex calciatore Zlatan Ibrahimovic, che ha già vestito i panni di co-conduttore nel 2021. Tuttavia, si tratta solo d’indiscrezioni e di nulla di certo. Inoltre, sono iniziati ad uscire anche i nomi dei possibili futuri cantanti in gara: da Emma a Geolier, da Matteo Bocelli ad Alessandra Amoroso fino a Cesare Cremonini e i Negramaro. Ad ogni modo, le canzoni e gli artisti ufficiali saranno annunciati durante la finale di Sanremo Giovani a dicembre 2023.

Adesso, stanno iniziando a circolare anche i nomi di quelli che potrebbero i super ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston. Secondo alcune indiscrezioni, un possibile invitato potrebbe essere un cantante simbolo del panorama musicale italiano. Di chi si tratta? Di Renato Zero, che ha partecipato per la prima volta a Sanremo nel 1991 con il brano “Spalle al muro”, classificandosi al secondo posto. A riportare la notizia è stato il profilo Twitter LA TV, con un tweet contente lo spoiler.

Chiaramente, si tratta solamente di un rumor e non c’è assolutamente nessuna conferma a riguardo. Certo è che la presenza di Renato Zero piacerebbe molto al pubblico. Diversi utenti, infatti, si sono mostrati entusiasti a nel sapere che il cantautore possa salire nuovamente sul palco dell’Ariston per cantare i suoi più grandi successi. In fondo, si tratta del Festival della musica italiana e Renato ne è sicuramente uno dei più importanti rappresentanti. Ad ogni modo, bisognerà attendere per sapere se la notizia si rivelerà vera e scoprire chi saranno i diversi ospito del Festival di Sanremo 2024.