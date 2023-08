Sanremo, Amadeus prepara i botti: i 20 nomi caldi, la lista

Il Festival di Sanremo, negli ultimi anni, ha subito una trasformazione notevole sotto la direzione artistica di Amadeus. L’abile conduttore ha saputo portare in gara artisti che, fino a qualche anno fa, sembravano impensabili per l’ambito della kermesse. In questi giorni, sono usciti i primi nomi di coloro che potrebbero comporre il cast della prossima edizione del Festival. Tra le trattative del direttore artistico sembrerebbero esserci due rapper che hanno monopolizzato le classifiche nel 2023. Di chi si tratta? Di Tedua e di Geolier. Entrambi farebbero il loro debutto al Festival, anche se la presenza di Geolier sembrerebbe più certa rispetto a quella del collega.

Sempre nel mondo del rap, ci sono anche altri nomi in lizza: Ghali, in cerca di un rilancio con la sua etichetta Sto Records/Warner; Matteo Paolillo, con una canzone in napoletano, e Rose Villain, già disco d’oro con il suo primo album. Dopodiché, il direttore artistico ha anche gli occhi puntati su rapper di casa Warner come Luché, Baby gang e Ernia della Island Records/Universal Music. Inoltre, ci sono i nomi di Fred De Palma e Baby K, che potrebbero tornare al Festival dopo essere stati vicini a partecipare in passato. Uno dei nomi che ha suscitato interesse negli ultimi due anni ma che non è ancora riuscito a entrare nel cast è Bresh. Con il successo dei suoi singoli “Guasto d’amore” e “Altamente mia”, potrebbe finalmente ottenere la sua chance.

Uscendo dalla scena rap, Amadeus avrebbe puntato il figlio di Matteo Bocelli. Altri due nomi in lizza sono Angelina Mango, vincitrice del circuito canto di Amici, e Alfa, che potrebbe aggiudicarsi un posto dopo il grande successo di “Bellissima <3”. In aggiunta, sembra praticamente certo che Alessandra Amoroso parteciperà per la prima volta alla gara. Dopo essere stata bersagliata di critiche su TikTok, la cantante vuole tornare ad emozionare il pubblico e ha già pronto il materiale da proporre al direttore artistico.

Un grande sogno di Amadeus è portare sul palco dell’Ariston Cesare Cremonini al Festival. Il cantautore bolognese non aveva mai preso in considerazione l’idea di partecipare al Festival se non nel 200 con i Lunapop. Tuttavia, sembra che le cose siano cambiate dopo la sua partecipazione come ospite nel 2022, come ha dichiarato lui stesso in un’intervista. Non mancano, ovviamente, i grandi ritorni al Festival. Artisti come Giorgia e Elisa sono tornati negli anni precedenti, ma anche quest’anno potremmo assistere a ritorni significativi. In primo luogo, i Negramaro, che hanno festeggiato i vent’anni di carriera e che potrebbero tornare a Sanremo dopo ben 19 anni dalla loro prima e unica partecipazione.

Un altro importante ritorno potrebbe essere quello de Il Volo. Il trio amatissimo in tutto il mondo ha partecipato al Festival nel 2015, vincendo con “Grande amore”, e nel 2019 arrivando terzo con “Musica che resta”. Tuttavia, lo scorso anno hanno deciso all’ultimo di non partecipare, ma quest’anno potrebbero finalmente tornare sul palco dell’Ariston. Potrebbe essere arrivato anche il turno di Jalisse. A 26 anni dalla loro vittoria con “Fiumi di parole”, il duo potrebbe far esplodere i social con un nuovo brano, magari scritto da un grande autore come Diodato. Tra l’altro, lo stesso Diodato potrebbe tornare a distanza di quattro anni dalla sua vittoria. Insieme a lui, si vocifera di un comeback anche di Mahmood e dei Pinguini Tattici Nucleari, reduci da un tour di successo negli stadi.

Amadeus è noto per scommettere anche su nomi giovani e talentuosi, come dimostrato con Tananai, Leo Gassmann e Fasma. Nel 2024, potrebbe essere la volta di gIANMARIA, vincitore di Sanremo Giovani 2022, e di Matteo Romano, che è stato promosso tra i big dopo la partecipazione a Sanremo Giovani 2021. Tra gli ex partecipanti ad Amici di Maria De Filippi, già presenti sul palco di Sanremo 2022, ci sono Sangiovanni e Aka7even, che potrebbero fare il loro ritorno al Festival.

Tra gli artisti già noti e amati dal pubblico, ci sono due nomi cari ad Amadeus, entrambi saliti sul palco del Festival due volte: Achille Lauro e, soprattutto, Irama. Altro nome potrebbe essere quello di Mr. Rain, che dopo il brillante terzo posto dello scorso anno, si appresta a lanciare un nuovo disco. Inoltre, un duo molto apprezzato da Amadeus è La Rappresentante di lista, che è stata protagonista sul palco per due anni consecutivi.

Non mancano le donne nel cast dei cantanti che potrebbero partecipare al Festival. Annalisa sembra avere possibilità molto alte, soprattutto dopo il grande successo che sta vivendo nella sua carriera discografica. Emma potrebbe tornare per lanciare il suo nuovo album, caratterizzato da un cambiamento e una nuova maturità artistica. Ma le sorprese non finiscono qui: ci potrebbero essere anche i ritorni di Enrico Nigiotti, Ermal Meta e Gigi D’Alessio, che manca dal Festival dal 2017. Infine, questa potrebbe essere la volta buona per i The Kolors, che, grazie al successo della hit estiva Italodisco potrebbero finalmente riuscire a sbarcare sul palco dell’Ariston.