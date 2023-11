Sanremo 2024, spunta il 2° nome in gara: è il rapper del momento

Com’è ormai noto, per scoprire quali saranno i cantanti in gara a Sanremo 2024 bisognerà attendere il prossimo 3 dicembre, quando al Tg delle 13:30 Amadeus scoprirà le proprie carte. Nel frattempo, però, le indiscrezioni sui possibili Big non si sono di certo fermate, anzi. Un nuovo nome è stato recentemente presentato come futuro cantante in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo: ecco di chi si tratta.

Sanremo 2024, Big: ecco il 2° nome

Dopo aver anticipato il nome di Angelina Mango, Davide Maggio ha rivelato che a Sanremo 2024 ci sarà Geolier. Il rapper di Napoli sarebbe quindi uno dei famosi nomi prossimi a calcare il palco dell’Ariston il 6 febbraio. Al momento si tratta, comunque, di un’indiscrezione e bisognerà attendere il 3 dicembre per capire se troverà o meno conferma, assieme al già citato rumor sulla partecipazione di Angelina Mango.

Geolier è reduce da una recente collaborazione con Takagi & Ketra, Anna e Shiva per il singolo Everyday, che da settimane sta riscuotendo grande successo. Ora, nel prossimo futuro del rapper, qualora la voce fosse vera, potrebbe esserci il Festival di Sanremo. Quello di Geolier è stato uno dei tanti nomi circolati nelle ultime settimane per quanto riguarda i papabili Big. Oltre a quello del rapper e di Angelina Mango, potrebbero presentarsi a Sanremo 2024 anche Annalisa, Alessandra Amoroso, Arisa e il duo Nek & Renga.

Sanremo 2024: Prima Festival e i finalisti di Sanremo Giovani

Non sarebbe da escludere, inoltre, un possibile ritorno di Albano sul palco dell’Ariston, stesso dicasi per i Negramaro e per i The Kolors. Non resta che attendere qualche giorno e l’interrogativo sui Big in gara a Sanremo 2024 troverà finalmente risposta. Solo poche ore fa, inoltre, Amadeus ha annunciato che le cantanti Paola e Chiara condurranno il Prima Festival, affiancate dai tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras. Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione della kermesse, sarà invece super ospite e co-conduttore in occasione della prima serata, fissata per martedì 6 febbraio.

Manca poco, inoltre, alla finale di Sanremo Giovani, prevista per il 19 dicembre. La serata, in onda su Rai 1, vedrà i 12 cantanti (gli 8 annunciati lo scorso 11 novembre più i 4 provenienti da Area Sanremo) finalisti gareggiare per gli ultimi tre posti tra i Big al prossimo Festival. Solo allora la rosa dei cantanti in gara al quinto Sanremo consecutivo condotto da Amadeus sarà completa.