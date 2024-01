Sanremo 2024, Matano e Balivo: da dove seguiranno il Festival

Manca meno di un mese all’inizio di Sanremo 2024, in partenza da martedì 6 febbraio fino a sabato 10. A condurlo sarà, per la quinta volta consecutiva, Amadeus, che, ovviamente, ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico. Oltretutto, in una recente intervista, lo showman non ha escluso la possibilità di condurre la kermesse per una sesta volta. Com’è ormai noto, però, il Festival di Sanremo tende ad intrecciarsi anche con altre trasmissioni televisive, una su tutte Domenica In, che, negli scorsi anni, ha ospitato i cantanti protagonisti nella domenica successiva alla finale. Una recente indiscrezione di Dagospia ha riportato quelli che dovrebbero essere i piani dei principali programmi Rai durante la settimana sanremese.

Sanremo 2024, Balivo e Matano: da dove seguiranno Sanremo

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela, infatti, pare che le trasmissioni daytime seguiranno le gesta di Amadeus e Fiorello ma, si legge, “con attenzione ai costi“. Sembra che Caterina Balivo e Alberto Matano (conduttori rispettivamente de La Volta Buona e La Vita in Diretta) rimarranno a Roma per tutta la settimana, così come i programmi del mattino. Come si ricorderà, il conduttore del noto programma pomeridiano, in occasione della scorsa edizione del Festival, si era trasferito al Teatro del Casinò assieme al suo talk show.

L’indiscrezione non si conclude qui, poiché Candela aggiunge che La Volta Buona di Caterina Balivo dovrebbe trasferirsi in riviera “solo per lo speciale del sabato“. “Nella seconda parte spazio a Marco Liorni” è quanto si può leggere. Sembra quindi che il neo conduttore de L’Eredità possa avere un suo spazio, anche quest’anno, durante la settimana sanremese. Dovrebbe poi esserci, così come negli anni passati, Mara Venier con Domenica In, direttamente dal Teatro Ariston. Non resta che attendere i prossimi giorni per capire come si organizzeranno le varie trasmissioni Rai in occasione dell’atteso Festival di Sanremo e se l’indiscrezione sopra riportata troverà conferma.

Sanremo 2024: lo spoiler di Donatella Rettore

Proprio a Domenica In, durante la puntata del 7 gennaio, Donatella Rettore, ospite di Mara Venier, si era resa protagonista di uno spoiler relativo al Festival di Sanremo. “Non è detto che tu non mi veda a Sanremo 2024” erano state le parole della cantante, con cui si era rivolta alla conduttrice. Non è chiaro, al momento, quale sarà il ruolo di Rettore nella prossima edizione della kermesse. Non è detto che non possa affiancare qualche Big in gara nella serata dei duetti, oppure apparire come ospite sul palco in Piazza Colombo o altro ancora. Anche in questo caso, non resta che attendere.