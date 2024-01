Domenica In, spoiler della Rettore: “Sarò a Sanremo 2024”

Oggi, 7 gennaio, è andata in onda la prima puntata del 2024 di Domenica In. Una puntata piena di grandi ospiti: da Paolo Fox a Luca Argentero (che ha presentato l’attesissima terza stagione di Doc), fino a Mario Biondi e l’ex allievo di Amici Alberto Urso. Ad un mese dall’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo, Mara Venier ha poi voluto dedicare un grande spazio alla kermesse musicale. Per parlare dell’evento musicale, la Venier ha voluto chiamare diversi artisti arcinoti della musica italiana, come Nicola di Bari, Bobby Solo, i Cugini di Campagna, Marina Occhiena dei Ricchi e Poveri e Donatella Rettore. E, proprio la Rettore, ha sorpreso tutti con un grande spoiler relativo al Festival.

Dopo essere stata intervistata, la cantante si è rivolta verso ‘zia Mara‘ stupendola con queste parole: “Non è detto che tu non mi veda a Sanremo 2024”. “Quest’anno?”, ha subito chiesto incuriosita Mara. “Già. Ho dato un piccolo spoiler”, ha poi replicato Donatella. Insomma, un dettaglio veramente inedito, dato che Amadeus non aveva ancora annunciato la sua presenza all’Ariston. La Rettore non ha specificato in che vesti sarà presente a Sanremo, dunque non è chiaro se affiancherà qualche cantante in gara nella serata dei duetti, se apparirà come ospite sul palco in Piazza Colombo o se, invece, ci riserverà qualche altra sorpresa.

In seguito all’annuncio della Rettore, in tanti hanno iniziato a ironizzare sulla possibile reazione di Amadeus. Com’è noto, il direttore artistico è molto attento ad ogni dettaglio e ci tiene particolarmente a comunicare personalmente le notizie relative ai suoi programmi. Dunque, chissà come avrà preso lo spoiler inatteso di Donatella a Domenica In per quello che, in teoria, dovrebbe essere il suo ultimo Festival. Una possibilità che potrebbe presto cambiare, dato che, in una recente intervista a Repubblica, non ha escluso del tutto la possibilità di poter condurre un sesto Sanremo.

Ad ogni modo, gli ospiti annunciati fino ad adesso da Amadeus sono: Marco Mengoni per la prima serata, Giovanni Allevi per la seconda e Roberto Bolle nella finale di sabato 10 febbraio. Per quanto riguarda gli ospiti sulla nave Costa Smeralda, ci saranno invece Tedua, Bob Sinclair, Bresh e Gigi D’Agostino.