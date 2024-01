Sanremo 2024: i primi ascolti delle canzoni, i top e i flop

Questa mattina, per la prima volta, i cantanti in gara al festival di Sanremo si sono esibiti davanti ad una platea. Ad ascoltarli i giornalisti, molti dei quali saranno in sala stampa e faranno parte di una delle giurie.

L’anno scorso, dopo il primo ascolto, Marco Mengoni era già tra i favoriti, questa volta tra i giornalisti ci sono pareri contrastanti e non si riesce ancora a capire chi potrà vincere questa edizione del festival.

Le recensioni

Partendo dai giovani, deludono i Bnkr44, un po’ meglio i Santi Francesi e Clara ma che comunque non superano le aspettative. Per quanto riguarda i brani politici, solamente due artisti hanno deciso di intraprendere questa strada: Ghali (la cui scelta non è completamente inaspettata) e Dargen D’Amico che in chiave ironica canta un pezzo interessante.

Un flop (forse inaspettato) è Alfa che, dopo il successo di Bellissimissima, poteva puntare ancora più in alto, ma ha deciso di fare una canzone old style e ciò giocherà a suo sfavore. Stessa sorte per Francesco Renga e Nek che non si allontanano dal loro stile e non propongono nulla di nuovo.

Cosa contraria, invece, per i Ricchi e Poveri che sorprendono, addirittura secondo alcuni giornalisti, il loro brano diverrà un tormentone e verrà ballato anche dai più giovani. Non mancheranno quindi le ballad e a farne da padrone saranno Alessandra Amoroso (grazie all’aiuto della produzione di Takagi e Ketra), ma anche Annalisa che seguirà lo stile di Bellissima e Mon Amour. Angelina Mango non sarà da meno, Skytg24 definisce il suo brano “il più festoso“.

Pareri contrastanti, invece, su Diodato, che molti bookmakers davano per favorito, c’è chi ha apprezzato il suo brano e chi lo definisce un flop. A sorpresa, delude anche Il Volo, che questa volta non supera le aspettative ed è da escludere una possibile vittoria. Stessa cosa per Irama, lo stile è quello de La genesi del tuo colore, ma nettamente peggiore.

Invece su Loredana Bertè ci sono pareri contrastanti, ma nessuno di questi è negativo. Definita l’unica voce rock del festival. Amadeus infatti ci ha tenuto a specificare che dalla vittoria dei Maneskin non c’è stata nessuna proposta rock di quel calibro, la Bertè ci si avvicina. Pareri contrastanti anche su Emma Marrone, anche se, secondo molti, potrebbe essere una candidata alla vittoria poiché il pezzo è molto forte.

Il tema delle canzoni

In generale, il focus delle canzoni di quest’anno è l’amore, in tutte le sue sfaccettature. Lo scopo di Amadeus era quello di attirare i più giovani e anche quest’anno ci riuscirà con questi brani. Dopo l’ascolto, secondo molti, cambiano i possibili vincitori, rispetto a quanto previsto dai bookmakers.

Il festival di Sanremo 2024

Il festival è quasi alle porte, dal 6 al 10 febbraio la città di Sanremo tornerà ad ospitare la gara canora più attesa dell’anno. Alla conduzione, per il quinto anno consecutivo, Amadeus, che verrà affiancato da un conduttore diverso in ogni serata: Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello.

30 artisti in gara, tra vecchie e nuove proposte. Quest’anno non sono previsti ospiti, ma ci saranno i collegamenti da piazza Colombo e dalla MSC Crociere dove ogni sera si esibirà un artista.

Ormai manca davvero poco e anche Amadeus ha rivelato che non vede l’ora di mostrare al pubblico ciò per cui ha lavorato interi mesi.