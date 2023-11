Sanremo 2024, ecco quando verranno svelati i Big in gara: la data

Sanremo 2024 si avvicina. Mancano ormai pochi mesi all’inizio della kermesse musicale che sarà condotta, per il quinto anno consecutivo, da Amadeus. Una domanda, però, ancora non ha trovato risposta: chi saranno i Big in gara il prossimo febbraio? Ebbene, il responso a questo interrogativo, su cui sono circolate anche numerose indiscrezioni, si avrà in uno specifico giorno: ecco quale.

Sanremo 2024, annuncio dei Big in gara: ecco quando

È stato proprio Amadeus ad annunciare, in occasione della partecipazione alla Milano Music Week, che domenica 3 dicembre, al Tg delle 13:30, verranno svelati i nomi dei cantanti in gara della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Nell’incontro dedicato al “Sanremo che verrà”, lo showman ha così rivelato dove e quando verranno annunciati i protagonisti del prossimo Festival.

Le novità, però, non finiscono qui. Amadeus ha fatto un annuncio anche per quanto riguarda il Prima Festival, trasmissione che da anni precede la messa in onda delle serate della kermesse: “Per il Prima Festival ho pensato a 4 nomi, due mie carissime amiche che ho chiamato a fare le presentatrici, saranno Paola e Chiara” sono state le parole del conduttore, riportate dall’Ansa. Al fianco delle sorelle Iezzi ci saranno, come inviati, due giovani tiktoker italiani, ovvero Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Sanremo 2024: Mengoni co-conduttore e indiscrezioni sui Big

Non resta che attendere domenica 3 dicembre per scoprire quali cantanti si presenteranno sul palco dell’Ariston il prossimo martedì 6 febbraio 2024. È ormai noto, inoltre, che ad affiancare Amadeus come co-conduttore (e super ospite) nella prima serata ci sarà Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione della kermesse. Quest’ultimo annuncio era arrivato lo scorso 6 novembre proprio da Amadeus, presentatosi, assieme al cantante, come ospite della prima puntata di Viva Rai 2, varietà mattutino condotto dall’amico Fiorello.

Come anticipato in precedenza, tanti sono i nomi circolati in merito ai possibili cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo. Nelle ultime settimane, infatti, si sono ricorse diverse indiscrezioni sui papabili partecipanti. Si è parlato di un possibile ritorno dei Negramaro, così come dei The Kolors. Non sarebbe ancora da escludere una possibile partecipazione di Angelina Mango, con l’ex concorrente di Amici 22 che, solo poche settimane fa, sembrava essere in pole position per calcare il palco dell’Ariston il prossimo febbraio. Tra pochi giorni, ad ogni modo, si sapranno i nomi ufficiali dei cantanti in gara e si capirà se e quali indiscrezioni troveranno conferma.