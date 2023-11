Sanremo 2024, ecco il 3° Big: è un gruppo ex vincitore del Festival

Nuovo giorno, nuovo nome. Davide Maggio, dopo aver anticipato la presenza di Angelina Mango e Geolier al prossimo Festival di Sanremo, nella giornata di domenica 26 novembre ha rivelato il nome del prossimo cantante in gara, o meglio, del gruppo di cantanti. Ecco di chi si tratta.

Sanremo 2024: ecco il terzo Big in gara

In attesa di scoprire quali saranno i Big che saliranno sul palco dell’Ariston martedì 6 febbraio 2024, Davide Maggio ha rivelato che Il Volo sarà tra questi. Il trio, formatosi nel lontano 2009 con Ti lascio una canzone, talent condotto da Antonella Clerici, ha partecipato al Festival di Sanremo due volte. La prima risale al 2015, quando Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto trionfarono con la canzone Grande amore nella 65esima edizione della kermesse, condotta da Carlo Conti. Il gruppo tornò poi a Sanremo nel 2019, nel secondo Festival di Claudio Baglioni, classificandosi terzo con il brano Musica che resta.

Rimane da capire se questa indiscrezione, così come quelle relative ad Angelina Mango e Geolier, troveranno o meno conferma. Manca poco al 3 dicembre, data in cui verranno finalmente rivelati i nomi dei Big in gara al quinto e ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Ai nomi dei cantanti che saranno rivelati, andranno ad aggiungersi tre dei dodici artisti finalisti di Sanremo Giovani, la cui serata è fissata al 19 dicembre, in onda su Rai 1.

Nelle scorse settimane, sono stati diversi i nomi vociferati come papabili Big a Sanremo 2024. Tra questi, non sarebbe da escludere un possibile ritorno di Annalisa, che più volte negli ultimi anni ha calcato il palco dell’Ariston. Stesso dicasi per Arisa, così come potrebbero tornare, dopo tanti anni, i Negramaro. A spiccare tra i tanti possibili nomi che potrebbero rientrare nella rosa di Amadeus per il prossimo Sanremo ci sono anche quelli di Albano, Tedua e Alessandra Amoroso. Come detto, però, non resta che attendere l’annuncio ufficiale del conduttore per scoprire quali indiscrezioni troveranno conferma.

Sanremo 2024: Mengoni co-conduttore, il ruolo di Paola e Chiara

Tra gli ultimi annunci di Amadeus c’era stato quello relativo a Marco Mengoni. Il vincitore della scorsa edizione di Sanremo, ospite assieme al conduttore nella prima puntata di Viva Rai 2, era stato annunciato non solo come super ospite della prima serata, ma anche come co-conduttore. Solo pochi giorni fa, invece, Amadeus aveva fornito alcuni importanti dettagli sul Prima Festival, trasmissione che da anni precede la messa in onda delle serate della kermesse. Alle cantanti Paola e Chiara spetterà la conduzione, affiancate dagli inviati Daniele Cabras e Mattia Stanga, due noti tiktoker italiani.