Sanremo 2024 e grandi bufale: smontate quattro fake news

Nonostante manchino ancora molti mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2024, l’ultimo guidato da Amadeus, non esiste giorno in cui non escano nuove indiscrezioni sulla prossima edizione della kermesse musicale. Tra possibili cantanti in gara, co-conduttori e ospiti, sono diverse le notizie circolate in questi giorni sul web. Ma, quali tra queste sono effettivamente vere? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Dagospia, che ha smentito con grande sicurezza ben tre indiscrezioni riguardanti il Festival.

Da alcuni giorni, c’è chi ha iniziato a parlare di una possibile presenza di Gigi D’Alessio come co-conduttore insieme ad Amadeus. Ultimamente, il cantante napoletano ha ritrovato un successo inaspettato anche tra il pubblico più giovane, tanto che alcune sue canzoni uscite decenni fa sono diventate virali su TikTok. Inoltre, il suo concerto evento a Piazza Blebiscito, “Gigi, uno come te 30 anni insieme”, ha registrato ottimi ascolti e ha messo in luce anche uno spirito da showman dell’artista. Ad ogni modo, però, chi sperava di vederlo sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus rimarrà deluso: trattasi, infatti, di una notizia non veritiera.

Seconda fake news smentita da Dagospia, invece, è quella della possibile partecipazione di Ilary Blasi alla prossima edizione del Festival di Sanremo. A distanza di ben 18 anni dall’esperienza al fianco di Giorgio Panariello e Victoria Cabello nel lontano 2006, si vociferava che la conduttrice potesse tornare sul palco dell’Ariston come una delle co-conduttrici di Amadeus. Tuttavia, anche quest’indiscrezione pare non trovare nessuna conferma. Dopo lo stop all’Isola dei Famosi, la Blasi continuerebbe ad essere a mani vuote per quanto riguarda la prossima stagione televisiva.

Dopodiché, pare proprio che non tornerà sul palco dell’Ariston neanche Zlatan Ibrahimovic. Secondo alcune voci, l’ex calciatore sarebbe riapprodato a Sanremo dopo la partecipazione del 2021, ma anche questa notizia si è rivelata falsa. Infine, dopo la morte di Toto Cutugno, si è mormorato che il compito di omaggiarlo sarebbe stato affidato a Adriano Celentano, il quale si sarebbe esibito sulle note de “L’italiano“. Anche questa notizia, però, sembrerebbe essere assolutamente priva di fondamento.