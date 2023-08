Ilary Blasi fuori da Mediaset: perché Maria non lancerà il salvagente

Tempi duri per la conduttrice romana che quasi certamente, nella prossima stagione, non avrà programmi da timonare

Ilary Blasi è fuori da Mediaset, al momento. Lo assicura il magazine Oggi che ha scritto che ciò che Pier Silvio Berlusconi ha lasciato intendere un mese e mezzo fa durante la presentazione dei palinsesti, vale a dire che L’Isola dei Famosi potrebbe subire uno stop in questa stagione, è un fatto confermato. Altrimenti detto, secondo il settimanale, il reality non vedrà la luce nel 2023/2024 e quindi l’ex moglie di Totti, a oggi, è senza programmi e senza contratto.

Alberto Dandolo, esperto televisivo e firma di Dagospia e appunto di Oggi, ha sostenuto che ai vertici Mediaset non è piaciuto lo stile dell’ultima Isola dei Famosi. Ragionamenti che si inserirebbero nel solco della rivoluzione che sta attuando Pier Silvio Berlusconi, che, come è ormai acclarato, vuole eliminare tutta quella patina ‘trash’ che ha pervaso i reality e altri programmi Mediaset per anni.

La ‘vittima’ più illustre di tale virata è stata Barbara d’Urso e tutti quei personaggi di ‘serie b’ ospitati per anni nelle sue trasmissioni. Il secondo grande defenestramento sarebbe quello di Ilary. La conduttrice romana, però, almeno secondo alcuni rumors, potrebbe usufruire di un salvagente gettato da Maria De Filippi e approdare a Temptation Winter. Ma la faccenda non è assolutamente di facile risoluzione. Assi poco probabile che il salvagente arrivi.

Tempation Winter, le quotazioni di Ilary Blasi non sono alte

Temptation Winter non è nemmeno sicuro che venga prodotto. Pier Silvio Berlusconi ha detto che c’è l’idea di confezionarlo, ma che se ne riparlerà più avanti. Laddove lo si faccia, sarà prodotto naturalmente dalla Fascino Pgt della De Filippi che, come al solito, avrà carta bianca sulla conduzione e sul cast. Il punto è che prima deve esserci certezza che lo show veda la luce, cosa che oggi non c’è.

Facendo finta che il progetto trovi uno sbocco concreto, siamo sicuri che Maria decida di dare la conduzione a Ilary Blasi? Mhh, no, anzi le quotazioni della presentatrice capitolina non sono alte. Anche perché negli anni si è notato che a funzionare, nel reality delle tentazioni, è una tipologia di conduzione ‘pacata’, in stile Filippo Bisciglia. La Blasi è invece prorompente ed è difficile immaginarla silenziosa ad ascoltare gli altarini sentimentali delle coppie. Per farla breve, se ci sarà la conferma ufficiale che L’Isola salta, Ilary è quasi sicuro che resterà a piedi.