Sanremo 2024: Amadeus e l’invito scontatissimo a Sinner

Amadeus ha pubblicato una story Instagram per invitare il campione di tennis Jannik Sinner a Sanremo 2024. Il tennista ha vinto domenica 28 gennaio gli Australian Open a Melbourne e ora merita una standing ovation in eurovisione.

L’invito al campione non sembra sorprendere i telespettatori e i giornalisti che aspettavano questo momento. Sinner quest’anno ha portato in alto la bandiera italiana e per questo Amadeus ha deciso di invitarlo a Sanremo, per rendergli omaggio.

“Sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente l’invito per venire al Festival di Sanremo. Tutti me lo chiedono. Non devi cantare, non devi ballare ma solo prenderti la standing ovation da tutti gli italiani“

Il conduttore non gli ha imposto una data, ma pubblicamente ha detto che per lui le porte dell’Ariston sono sempre aperte. In molti hanno sottolineato quanto oramai la sua presenza fosse scontata poiché, in un evento così importante, non poteva mancare un campione italiano che ormai è motivo di orgoglio per il Paese.

Dispiace però che lo stesso non è accaduto ad alcune attrici italiane che quest’anno hanno avuto importanti riconoscimenti. Come Sabrina Impacciatore che è stata candidata per i Golden Globe grazie al grande successo ottenuto con la serie americana The White Lotus, o ancora di più con Paola Cortellesi. Dopo il boom che ha avuto il suo film C’è ancora domani e dopo i tanti riconoscimenti ottenuti, fa rimanere a bocca aperta il fatto che non sia stata invitata su quel palco per prendersi la standing ovation degli italiani. Grazie all’uso dell’arte cinematografica, anche lei sta portando in alto il Paese, ma agli occhi del direttore artistico forse questo è meno rilevante e degno di nota.

Gli ospiti di Sanremo 2024

Quest’anno Amadeus aveva annunciato che non ci sarebbero stati ospiti in quanto i cantanti in gara sono già tanti. Ma come al solito la promessa non è stata mantenuta e ci saranno interventi con esibizioni sia da piazza Colombo che dalla nave da crociera. Dunque si esibiranno: Lazza, Rosa Chemical, Paola e Chiara, Arisa e Tananai (in piazza) e Tedua, Bob Sinclar, Bresh e Gigi D’Agostino (sulla nave).

Saliranno poi sul palco anche Roberto Bolle e Giovanni Allevi, atteso anche Leo Gassman e gli attori di Mare Fuori per fare promozione alle serie Rai.

Quindi, anche quest’anno al centro non ci saranno solamente i 30 Big ma ci sarà spazio anche per altri personaggi: attori, cantanti, ballerini e sportivi.