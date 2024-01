Sanremo. Cresce l’attesa per i superospiti: spuntano nomi da urlo

Sono giorni di fuoco per Amadeus. Manca ormai poco all’esordio della settantaquattresima edizione del festival di Sanremo e l’attesa è alle stelle. Da giorni perdurano le prove dei big in gara alla kermesse. E, come in un puzzle, ogni giorno sembra aggiungersi qualche tassello. Solo ieri, Amadeus aveva ufficializzato da Fiorello i nomi dei protagonisti della serata dei duetti. E tra questi, numerosi big della canzone italiana e internazionale che potrebbero essere considerati tranquillamente superospiti: da Vecchioni alla Nannini, passando per Skin. Ma le sorprese non sembrano essere finite qui.

Dopo la rottura con il manager Lucio Presta, Amadeus avrebbe scelto di farsi rappresentare da Paola Dal Bello, anche lei recentemente uscita da Arcobaleno tre, la holding che fa capo al produttore cosentino, marito di Paola Perego. E, con la Dal Bello, Amadeus sembra convidivere la stessa visione, concreta ma allo stesso tempo quasi “futuristica” del festival come teatro di intrattenimento. Infatti la linea del conduttore ravennate sembra essere la stessa della precedente edizione: i veri superospiti sono in gara. Lo scorso anno Amadeus aveva chiuso agli under 70: gli unici superospiti musicali italiani furono il famoso trio di tenori d’eccellenza formato da Albano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi: un vero e proprio omaggio alla storia della musica italiana.

Stessa sorte potrebbe toccare, quest’anno, ad Adriano Celentano. Il noto showman, che ha spento da poche settimane 86 candeline, dovrebbe rendere omaggio a Toto Cotugno, cantautore nostrano scomparso lo scorso agosto. Non si sa ancora se dal vivo o tramite un videomessagio, ma si vocifera che il Molleggiato potrebbe cantare la canzone che ha reso celebre Toto in tutto il mondo: l’Italiano, pensata nel 1983 proprio per essere cantata da Celentano.

Secondo le indiscrezioni, dovrebbe tornare sul palco che l’ha vista protagonista due anni fa nella serata finale, l’amatissima Sabrina Ferilli. La pluripremiata attrice romana, simbolo della bellezza italiana nel mondo, ha condotto con grande successo il Festival anche nel 1996, insieme a Pippo Baudo e Valeria Mazza. Questa volta la Ferilli tornerebbe a calcare il palco dell’Ariston in una vesta diversa, per lanciare Gloria, la fiction Rai che la vede protagonista.

A proposito di ritorni, anche quest’anno dovrebbe essere ospitato il cast di Mare Fuori, la serie Rai esplosa nel 2023, disponibile con una nuova stagione su RaiPlay dal 1° febbraio. Altro ritorno d’onore quello di Leo Gassman, lo scorso anno in gara al festival con Terzo cuore. Stavolta presenzierà in veste d’attore, per presentare Califano, il film dedicato al cantautore romano che sarà proposto su Rai 1 domenica 11 febbraio. Sul fronte sportivo, il superospite potrebbe essere invece il tennista numero 4 al mondo e fuoriclasse altoatesino Jannik Sinner.

Si vocifera, inoltre, che per la finale, potrebbe affiancarsi ad Amadeus e Fiorello, Massimo Giletti. Se confermato, si tratterebbe della prima apparizione del conduttore piemontese sulla televisione pubblica, dopo il discusso e clamoroso addio alla rete di Urbano Cairo. Questa sarà l’occasione per annunciare il ritorno in Rai di uno dei volti di punta del giornalismo Italiano, che dovrebbe condurre il prossimo 28 febbraio “La tv fa 70”, l’evento celebrativo per il compleanno della tv pubblica. Il giornalista aveva infatti dichiarato al settimanale Gente il suo impegno in Rai “per una serie di eventi interessanti nei prossimi cinque mesi”.

Questi sono i nomi che dovrebbero aggiungersi a quelli già ufficializzati da Amadeus. Ricordiamo infatti che la prima serata vedrà come co-conduttore, ma allo stesso tempo ospite musicale Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023. Mercoledì 7 febbraio Giovanni Allevi tornerà a esibirsi dal vivo, dopo oltre due anni, e nella stessa sera Giorgia festeggerà i 30 anni di “E poi”. Giovedì 8 febbraio Russell Crowe salirà sul palco dell’Ariston con la sua band e, nella stessa sera, Eros Ramazzotti festeggerà i 40 anni di Terra promessa. La serata finale vedrà come protagonisti Roberto Bolle e Gigliola Cinguetti per i 60 anni di Non ho l’età.

Gli ospiti sulla nave Costa Smeralda

Martedì 6 febbraio: Tedua

Mercoledì 7 febbraio: Bob Sinclar

Giovedì 8 febbraio: Bresh

Venerdì 9 febbraio: Gigi D’Agostino

Sabato 10 febbraio: Tedua

Gli ospiti in piazza Colombo

Martedì 6 febbraio: Lazza

Mercoledì 7 febbraio: Rosa Chemical

Giovedì 8 febbraio: Paola & Chiara

Venerdì 9 febbraio: Arisa

Sabato 10 febbraio: Tananai

Nomi importanti che sottolineano la voglia di Amadeus di far vivere, in prima serata, l’eccellenza italiana non solo in musica: dal teatro al giornalismo, dalla musica allo sport. Un festival dalle mille sfaccettature e dalle mille sorprese.