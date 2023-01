Sembra proprio che non ci possa essere un “Ama-Sanremo” senza il consueto spoiler di una delle canzoni in gara. Per il terzo anno di fila, infatti, pare che un estratto di un brano sanremese sia stato rilasciato prima dell’inizio della kermesse musicale: si tratta di “Quando ti manca il fiato” di Gianluca Grignani. A tal proposito, il sito “Mowmag” ha pubblicato un video in cui è possibile sentire l’incipit della seconda strofa della canzone.

Caso spoiler Sanremo, cosa è successo

A diffondere il pezzo è stato il critico letterario Gian Paolo Serino, facendo sentire un estratto di ben 3 minuti della canzone durante una diretta su Facebook. Serino ha voluto sottolineare di aver lavorato a “Quando ti manca il fiato” con il cantautore, prima che il brano fosse modificato in una seconda stesura. Proprio per questo, probabilmente, avrebbe tentato di ‘sabotare’ Grignani. I due avevano già collaborato nel 2016 alla sceneggiatura del videoclip di “Madre” e Serino aveva definito l’amicizia tra lui e il cantante come “quasi fraterna”.

Gianluca aveva già anticipato che sul palco dell’Ariston avrebbe cantato del turbolento rapporto con il padre, che ha lasciato la moglie e i due figli per rifarsi una vita altrove, con un’altra donna. Inoltre, in un’intervista a “Il Corriere della Sera”, aveva rivelato di non vedere il padre da ben 15 anni. Ebbene, nel video incriminato è possibile sentire parole che riportano a questa delicata questione: “Mio padre era uno dei tanti, ma era il mio eroe quando mi sorrideva […] Ciao papà, ciao papà. Io ti perdono, le mie lacrime sono sincere”.

Tuttavia, il cantautore non rischia la squalifica. Da quanto riporta “Il Messaggero”, fonti Rai vicine all’organizzazione del Festival avrebbero assicurato la permanenza in gara dell’autore di “Destinazione paradiso”. “Lo spoiler di pochi secondi non pregiudica per la direzione del Festival la partecipazione dell’artista”, così è stato comunicato.

I numerosi casi di spoiler a Sanremo

Il primo caso di spoiler nei Sanremo di Amadeus risale al 2021, quando Fedez pubblicò per sbaglio una frazione del brano che avrebbe dovuto portare al Festival insieme a Francesca Michielin. Il cantante si scusò e i due potettero presentare “Chiamami per nome” sul palco dell’Ariston, classificandosi al secondo posto.

Un anno dopo, lo stesso errore fu commesso da Gianni Morandi. Il prossimo co-conduttore di Sanremo aveva pubblicato un video backstage che aveva come sottofondo parte del brano, allora inedito “Apri tutte le porte”. Anche questa volta, lo storico cantante ebbe la possibilità di rimanere in gara e commentò l’inconveniente definendosi un ‘imbranato’.

L’ultimo caso (almeno prima del recente imprevisto di Grignani) si è verificato qualche settimana fa: la “Discoteca Laziale” aveva, per l’appunto, spoilerato il testo di “Parole dette male”, la canzone di Giorgia. Il disguido era stato, però, commesso da persone fuori il team della donna e, per questo, nuovamente, non ci sono state conseguenze.