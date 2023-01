Sanremo 2023: Orietta Berti tira una frecciatina a Ultimo

Orietta Berti ha commentato la nuova edizione del Festival di Sanremo in un’intervista per RTL 102.5. La cantante e opinionista tv conosce bene la kermesse musicale: ha partecipato ben 12 volte. Nel 2021 l’exploit, che ha regalato all’Usignolo di Cavriago nuova linfa vitale alla sua lunga carriera. Grazie a quella partecipazione Orietta ha conosciuto Fedez, che l’ha voluta per l’hit estiva ‘Mille’. Successivamente c’è stato un vero e proprio boom televisivo che ha portato la Berti praticamente in ogni salotto tv fino al Grande Fratello Vip.

“Il Festival di quest’anno è il massimo – ha fatto sapere in radio Orietta Berti – Mi hanno detto che le canzoni sono più belle degli altri anni”. Poi ha spiegato: “La serata del giovedì non lo guarderò perché sono al Grande Fratello ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai”.

Durante l’intervista Orietta Berti ha aggiunto: “Per me il Festival più bello è stato quello del 2021 perché non c’era il pubblico ma solo l’orchestra e il maestro”. Infine: “Dobbiamo prima sentire le canzoni. Sulla carta possono vincere Mengoni, Giorgia e anche Ultimo, altrimenti si arrabbia”.

Una frecciatina bella e buona quella di Orietta Berti a Niccolò Moriconi. Un chiaro riferimento a quanto accaduto nel 2019: il cantautore romano era il vincitore annunciato con la sua ‘I miei particolari’ ma, grazie soprattutto al voto della sala stampa, l’ha invece spuntata Mahmood, che proveniva dalla categoria giovani.

Il ritorno di Ultimo a Sanremo 2023

Anche quest’anno Ultimo è dato come papabile vincitore al Festival di Sanremo. L’amico di Fabrizio Moro ha deciso di tornare in gara con un pezzo dal titolo ‘Alba’. Il giovane ha precisato di voler tornare sul palco dell’Ariston per chiudere un cerchio iniziato nel 2018, quando ha vinto Sanremo Giovani con ‘Il ballo delle incertezze’.

Ultimo ha già puntualizzato di non voler vincere a tutti i costi ma che ci tiene semplicemente a presentare la sua nuova canzone in un evento così seguito e amato com’è appunto Sanremo. A detta di Moriconi, ‘Alba’ è un brano che disegna una connessione con la parte più nascosta di sé. Una parte che tutti hanno.

Ultimo ha inoltre confidato di essere molto curioso di ascoltare Gianluca Grignani, che torna nella città dei fiori con un testo dedicato al padre con il quale non ha più rapporti.

Il Grande Fratello Vip sfida Sanremo

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di non spegnere Canale 5 durante la settimana sanremese. Il Grande Fratello Vip andrà così regolarmente in onda, con un doppio appuntamento previsto il lunedì e giovedì sera. Il sabato, invece, toccherà a Maria De Filippi, che sfiderà Amadeus con C’è posta per te.