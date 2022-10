Sanremo 2023, Natalia Estrada fuori: la trattativa che non c’è

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile ritorno in tv della conduttrice e attrice spagnola: ecco come stanno le cose

Clamoroso ritorno in tv di Natalia Estrada dopo anni di latitanza dal piccolo schermo: questa l’indiscrezione lanciata nei giorni scorsi da TvBlog, che ha scritto che la conduttrice e attrice spagnola, da tempo impegnata soltanto nella vita campagnola ad accudire i suoi amati cavalli, avrebbe stuzzicato gli appetiti di Amadeus che l’avrebbe voluta con lui sul palco dell’Ariston al prossimo Festival di Sanremo, quello previsto a febbraio 2023. Nelle scorse ore Dagospia, nella rubrica “A lume di Candela”, è andato a fondo in merito alla vicenda ed ha smentito l’affare. Altrimenti detto non ci sarebbe alcuna trattativa in corso tra l’organizzazione della kermesse ligure e la star de Il Ciclone.

Il portale diretto da Roberto D’Agostino ha reso noto che l’indiscrezione che voleva Natalia a Sanremo non ha trovato conferme e per questo “Estrada non sarà tra le donne del Festival di Amadeus”. Caso chiuso, saluti e baci! Sempre per quel che riguarda la kermesse canora più famosa del Bel Paese, qualche giorno fa nella cittadina ligure è spuntata Chiara Ferragni. La moglie di Fedez, indiscussa star di Instagram, sarà invece al fianco di ‘Ama’ che l’ha annunciata mesi fa, con larghissimo anticipo rispetto alla tradizione, probabilmente per far sì che la notizia del suo ingaggio non venisse divulgata da altri organi di informazione. Insomma, meglio uno scoop fatto ‘in casa’ piuttosto che uno scoop fatto da ‘altri’. Ma che cosa ci faceva la Ferragni a Sanremo ad ottobre?

Pare che l’imprenditrice digitale cremonese abbia deciso di visitare la città per iniziare a prendere confidenza con l’ambiente. Sempre Dagospia rivela che la Ferragni ha pure messo piede per la prima volta al Teatro Ariston “per vedere l’effetto che fa” ma anche per girare dei contenuti. Infatti al suo seguito c’era la troupe di “The Ferragnez 2”, la serie di Amazon che racconta la vita della sua famiglia.

Non resta ora che attendere ulteriori chicche riguardanti la prossima edizione del Festival, prevista da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023. Secondo alcune indiscrezioni, l’annuncio dei cantanti big in gara sarà fatto nei primissimi giorni di dicembre durante il Tg Uno.