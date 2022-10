Natalia Estrada, ritorno in tv imminente? Clamorose indiscrezioni

Clamorosa anticipazione di TvBlog, che nella giornata di oggi ha parlato (seppure in modo piuttosto generico) di un ritorno imminente di Natalia Estrada in tv. E non si tratterebbe di un ruolo secondario in qualche trasmissione, né tantomeno nell’ennesimo reality ormai stantio. In base al noto sito, la showgirl spagnola sarebbe pronta a calcare il palco del Festival di Sanremo 2023.

Stando alle anticipazioni di Massimo Galanto, il presentatore e direttore artistico Amadeus sarebbe pensando proprio alla showgirl spagnola per il cast del grande evento musicale in programma il prossimo anno. Ma in che veste? Non è dato sapere. Natalia Estrada ha alle spalle anche una carriera da cantante, oltre che da ballerina, da attrice e da presentatrice. Viene però difficile pensare che il pubblico la vedrà in gara con un pezzo inedito. Risulta molto più credibile, al contrario, l’ipotesi secondo cui Natalia Estrada potrebbe in realtà presenziare alla kermesse in veste di co-conduttrice al fianco di Amadeus, o perché no di ospite speciale. Se così fosse, Amadeus proseguirerebbe un ideale percorso di rilancio di vecchie glorie del mondo dello spettacolo italiano già intrapreso con la partecipazione di Sabrina Salerno alla kermesse del 2020.

TvBlog non ha fatto riferimento a nessun ruolo in particolare, restando sul vago. Resta comunque un’indiscrezione di per sé davvero molto interessante, chi lo sa a questo punto se si concretizzerà?

Natalia Estrada: ecco che fine ha fatto e perché ha lasciato la televisione

Curiosamente, l’indiscrezione di TvBlog è emersa nello stesso giorno in cui su Oggi è apparsa una nuova intervista all’ex moglie di Giorgio Mastrota, dove Natalia Estrada ha in realtà confermato che non tornerà mai in televisione. Ecco le sue recenti dichiarazioni in merito:

“Anche se ricevessi un’offerta pazzesca, un programma sui cavalli oppure uno show importante, mi spaventa il contorno: tornare in città, il traffico, le perdite di tempo, le riunioni infinite, le ore in sala trucco. Il mio stile di vita attuale non ha prezzo. Tanti mi dicono: “Tu sei matta”, ma per me sono matti gli altri.”

Negli ultimi anni, la ballerina e presentatrice spagnola ha lasciato il mondo della tv per dedicarsi a quella che è diventata la sua più grande passione: l’equitazione. Natalia Estrada gestisce oggi un maneggio insieme al compagno Andrea Mischianti, conosciuto 16 anni fa ad una manifestazione a Roma. Con Mischianti, per il momento, Natalia Estrada non si è ancora sposata e non sembra averne alcuna intenzione. “Il matrimonio burocratico non ci interessa, non serve” ha dichiarato l’ex stella di La sai l’ultima? e il Ciclone.