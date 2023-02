Il cantante si è lasciato andare ad una parolaccia in diretta, durante la quarta serata del Festival, pensando di non essere ripreso

Imprevisto al Festival di Sanremo 2023 per Gianni Morandi. Durante la quarta puntata della 73esima edizione della kermesse musicale il cantante, co-conduttore insieme ad Amadeus, si è lasciato andare ad una parolaccia in diretta non pensando di essere ripreso. Non è però sfuggito ai telespettatori più attenti e il video è diventato prontamente virale sui social network ed in particolare su Twitter, dove l’hastag #Sanremo2023 è in cima ai trend topic da giorni (lo trovate più in basso).

Venerdì 10 febbraio Gianni Morandi è arrivato all’Ariston correndo, con tanto di tenuta da jogging (l’eterno ragazzo è un grande appassionato della corsa). Ma, mentre percorreva velocemente i corridoi del teatro, è accaduto un piccolo imprevisto, che gli ha fatto sfuggire dalla bocca un‘imprecazione catturata da telecamere e microfono.

Un fonico si è messo in mezzo mentre Morandi arrivava di corsa e Gianni non è riuscito a trattenersi. Ha reagito d’istinto, sbottando. “ Tu… ca***, fammi passare “, ha esclamato il cantante facendo lo slalom dietro alla postazione della regia con il microfono acceso, che non ha lasciato dubbi sulle sue parole. Poi il cantante ha raggiunto di slancio il palco al fianco di Amadeus, che l’ha fortemente voluto come co-conduttore di questa 73esima edizione.

In sala l’episodio è passato sostanzialmente inosservato, ma il popolo del web – sempre molto attento ai dettagli – ha catturato la colorita espressione e il videoè diventato virale sui social network in brevissimo tempo. Una gaffe che ha fatto sorridere molti visto la nota eleganza e compostezza dell’artista 78enne.

non gianni morandi che “oddio cazzo fammi passare” in diretta nazionale il male che mi sento#sanremo2023 pic.twitter.com/1xB8ICQz6j — sof????; ???? sanremo era ???? (@chenesannotutti) February 10, 2023

Gianni Morandi star del Festival di Sanremo 2023

Parolacce a parte Gianni Morandi sta lasciando il segno, in positivo, al Festival di Sanremo 2023. Nello specifico molti hanno apprezzato il gesto dell’artista durante l’esibizione-furia di Blanco. Dopo che il giovane ha distrutto tutte le rose sul palco per alcuni problemi con l’audio Morandi si è munito di una scopa e ha aiutato a pulire. Immagini che hanno fatto il giro del web e tutti hanno apprezzato l’umiltà e la generosità di Gianni nonostante i cinquant’anni di carriera.