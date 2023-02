“Sanremo 2023, lite tra due cantanti: sono volati bicchieri d’acqua”

Sale la tensione al Festival di Sanremo 2023. Stando a quanto riportato sui social network dagli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza ci sarebbe stata un’accesa lite tra due cantanti in gara alla 73esima edizione della kermesse musicale. Pare che la discussione, piuttosto furiosa, sia avvenuta dietro le quinte del palco Ariston e sia finita con bicchieri d’acqua volati addosso a qualcuno. Il tutto durante la terza serata condotta da Amadeus, Gianni Morandi e Paola Egonu e in onda su Rai Uno giovedì 9 febbraio. Chi sono i protagonisti della vicenda?

Sanremo 2023, lite dietro le quinte tra Madame e Anna Oxa?

Deianira e Venza hanno preferito non fare nomi ma limitarsi a dire le iniziali, ovvero A e M. Gli artisti in gara la cui lettera comincia per A sono: Anna Oxa, Ariete, Articolo 31. Mentre con la M ci sono: Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Modà, Mr. Rain. Chi ha litigato con chi? In molti sono pronti a scommettere su Anna Oxa e Madame. Non resta che attendere ulteriori dettagli…

Due cantanti di Sanremo 2023 si sposano

Se due cantanti hanno litigato dietro le quinte, altri due artisti del Festival di Sanremo 2023 si sposano. I Coma Cose, in gara per la seconda volta all’evento dopo quella del 2021, hanno annunciato il loro matrimonio durante una conferenza stampa con i giornalisti.

Il duo è formato dal bresciano Fausto Zanardelli (34 anni), in arte Fausto Lama, e Francesca Mesiano, alias California (34 anni) nata a Pordenone. La coppia è legata privatamente e professionalmente dal 2016. La canzone di Sanremo – ‘L’addio’ – è stata scritta per superare una crisi.

Il successo del Festival di Sanremo 2023

Al suo quarto anno al Festival di Sanremo Amadeus sta ottenendo un grande successo. Le prime due puntate dell’edizione 2023 hanno appassionato oltre dieci milioni di telespettatori. Numeri importanti, superiori alle altre edizioni guidate dal volto Rai. Numeri che non si vedevano dagli anni Novanta, quando al timone della kermesse musicale c’era Pippo Baudo.

Numeri non così scontati in un’epoca in cui l’offerta televisiva è più variegata che mai, grazie anche alla diffusione delle tante piattaforme streaming. Amadeus è già stato confermato alla guida di Sanremo pure nel 2024. Un riconoscimento importante per il conduttore, che ha saputo rinnovare il format nel modo giusto.