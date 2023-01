By

Novità sull’affare Silvia Toffanin al Festival di Sanremo 2023. Sono emersi nuovi dettagli sulla vicenda tramite l’agente dell’ex Letterina di Passaparola, oggi giornalista e conduttrice di punta di Canale 5. Piccolo passo indietro: tutto è partito quando Mediaset, con un comunicato stampa, ha annunciato la decisione della Toffanin di rifiutare la proposta di Amadeus.

Il conduttore Rai ha però precisato di aver proposto alla collega la conduzione di Sanremo 2020 e non quella di quest’anno. Amadeus ha inoltre ammesso di provare grande stima nei confronti della compagna di Pier Silvio Berlusconi. Versione che oggi viene smentita dalla manager di Silvia Toffanin. Graziella Lopedota ha infatti precisato a Fanpage di aver ricevuto anche quest’anno, per la sua assistita, una proposta dalla kermesse musicale:

“Ho ricevuto la richiesta della disponibilità di Silvia Toffanin a partecipare anche a questa edizione di Sanremo. Silvia, lusingata, ha ringraziato ma ha declinato per motivi professionali”

La Toffanin sarebbe più che mai intenzionata a concentrarsi sul suo Verissimo, che dallo scorso anno va in onda con un doppio appuntamento settimanale. Amadeus ha dunque provato, senza successo, a portare Silvia sul palco dell’Ariston sia nel 2020 sia nel 2023 (e potrebbe riprovarci pure nel 2024).

Nonostante il secco no, però, il rapporto tra Silvia Toffanin e Amadeus resta dei migliori tanto che la moglie del conduttore, Giovanna Civitillo, sarà presto ospite di Verissimo. Come anticipato sempre da Fanpage, l’intervista andrà in onda domenica 8 gennaio e sarà molto intensa, caratterizzata dal racconto della storia d’amore e di vita che lega Amadeus a Giovanna. Un segno di pace che stoppa definitivamente le voci su presunte frizioni.

Festival di Sanremo 2023: chi sono le co-conduttrici di Amadeus

Al momento sono confermate solo due co-conduttrici del Festival di Sanremo: Chiara Ferragni e Francesca Fagnani. La prima affiancherà Amadeus alla serata d’esordio e all’ultima. Dopo il rifiuto di Silvia Toffanin il direttore artistico della kermesse musicale starebbe valutando i nomi delle attrici Chiara Francini e Sabrina Impacciatore, della campionessa di sci Sofia Goggia, della giornalista Giorgia Cardinaletti.

Il Festival di Sanremo 2023 andrà in onda su Rai Uno dal 7 all’11 febbraio. Presenza fissa di tutte e cinque le serate sarà quella di Gianni Morandi, che conosce bene il palco dell’Ariston. Non ci sarà invece Fiorello, accanto ad Amadeus nelle ultime tre edizioni.