Si fanno sempre più insistenti, con il passare dei giorni, le voci relative ai nomi dei personaggi femminili che più probabilmente il pubblico di Rai 1 vedrà salire sul palco del teatro Ariston di Sanremo 2023 il prossimo febbraio. Amadeus è in questi giorni impegnato nella chiusura definitiva del cast della kermesse, comprese le scelte relative alle ultime co conduttrici che lo affiancheranno e agli ospiti, italiani ed (eventualmente) internazionali.

Almeno per il momento, a poco più di un mese dall’inizio delle danze, Amadeus ha reso ufficiali soltanto due nomi. Il primo, confermato per primo già la scorsa estate, è quello di Chiara Ferragni: l’influencer e moglie di Fedez accompagnerà Amadeus alla conduzione in occasione della serata inaugurale del Festival e in occasione della finale dell’11 febbraio.

Poche settimane fa, inoltre, il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023 ha annunciato anche un altro, importante nome: sarà infatti Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice del format cult Belve, ad affiancarlo in una delle altre serate (non è stato ancora deciso in quale). Restano ad ora due serate del Festival di Sanremo 2023 libere e c’è già, ovviamente, chi ha iniziato a fare girare voci diventate di recente molto insistenti.

Su Dagospia, a proposito, sono apparsi proprio oggi alcuni nomi che, se confermati, si rivelerebbero essere davvero delle ottime scelte. Il primo è quello sul quale in tanti puntano, ovvero Sabrina Impacciatore: l’attrice romana, che il palco dell’Ariston già l’ha calcato, sta vivendo la sua età dell’oro grazie alla serie The White Lotus 2. Gli altri due sono quelli di Chiara Francini (già vista in Drag Race Italia) e Beatrice Axen: entrambe sono reduci dal trionfo del tv movie Una scomoda eredità e potrebbero dunque presentare “in coppia”. Niente da fare, come già ampiamente anticipato nei giorni scorsi, per Silvia Toffanin, che al Festival ha detto di no.

Amadeus, riguardo al tanto atteso terzo nome, ha dichiarato giorni fa a La vita in diretta: “È una ragazza molto brava, non sta ferma un attimo”. Sul web c’è chi ha ipotizzato possa trattarsi di Francesca Michielin, di recente conduttrice di X Factor. Ma è ancora tutto da vedere.