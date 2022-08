L’amore va, l’amore viene. E, in questo periodo, pare che sia andato a bussare alla porta di Francesca Michielin. Lei gli ha aperto e lo ha fatto entrare. Così ecco la cantante più felice che mai con al fianco un nuovo compagno. Di chi si tratta? Si chiama Davide e non è un volto noto dello spettacolo. Come riferisce The Pipol Gossip è un ragazzo che di professione fa l’osteopata. Con la musicista di Bassano Del Grappa ha trascorso un’estate assai dolce, tra gite in montagna e giorni di relax al mare. Insomma, i due fanno coppia e sembrano parecchio affiatati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Chissà se in Davide Francesca ha trovato un poco di Alberto Angela. Per chi non lo sapesse, l’artista ventisettenne nutre una stima infinita per il divulgatore. Lei stessa lo ha sottolineato in diversi frangenti, arrivando ad ammettere – naturalmente in modo scherzoso – che per Angela ha una vera e propria ‘ossessione’. Giusto per far capire quanto la Michielin sia una ‘fan’ di Alberto, nel suo armadio conserva una coperta con il volto del conduttore.

Dunque in amore Francesca sta andando forte. Lo stesso discorso vale sul fronte professionale. La giovane è stata ingaggiata per presentare l’edizione di X Factor 2022. Un ritorno alle origini: il suo talento emerse infatti proprio nel programma targato Sky. Tutto bene? Quasi. Negli ultimi giorni l’artista è finita al centro di una polemica sportiva.

Juventus-Sampdoria, la polemica di Francesca Michielin

La Michielin è una tifosa della Juventus. I bianconeri, lunedì sera, hanno giocato con la Sampdoria la seconda partita del campionato di Serie A. Il match si è concluso con uno scialbo zero a zero. La cantante è spuntata su Twitter ed ha criticato l’atteggiamento dei giocatori blucerchiati, rei, a suo dire, di perdere troppo tempo e di sfavorire quelli della Juve. Ne è emersa una polemica in cui è addirittura intervenuta la società della Sampdoria.

“I giocatori della Samp zero voglia di giocare, tutti a terra e via così, grazie mille, praticamente una dimostrazione pratica su come affrontare settembre. Il calcio così non è calcio rega”, il cinguettio polemico della musicista. A stretto giro ne ha pubblicato un secondo, sempre con i medesimi toni: “La Juve non gioca bene certo ma mica questa cosa esclude il fatto che gli altri fossero sempre a terra coi crampi”.

Gli interventi della cantante hanno attirato diverse risposte al vetriolo scritti da alcuni tifosi della Samp. Sulla questione è intervenuta pure la società che ha replicato direttamente alla musicista: “Non te la prendere, Francesca. X Factor e un punto a testa: è andata bene così”. Poco dopo è arrivata la contro risposta della Michielin che, sdrammatizzando, ha scritto: “Ahahah adoro”, con tanto di cuore blu. Tutto bene quel che finisce bene!