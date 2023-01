Sanremo 2023, c’è già un vincitore annunciato: chi è

By

Secondo gran parte della stampa il pezzo favorito per la vittoria della kermesse sarebbe quello dell’ex vincitore di X Factor

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2023? La risposta a questa domanda arriverà soltanto il prossimo 11 febbraio, quando dopo un’intensa settimana di musica si chiuderà la kermesse condotta ancora una volta da Amadeus, che è tornato quest’anno anche ad occuparsi della direzione artistica. Eppure, nonostante (quasi) nessuno abbia ascoltato le canzoni in gara ci sarebbe già un vincitore annunciato.

Di chi si tratta? Ma di Marco Mengoni, ovviamente. Fin da quando il suo nome è stato annunciato in diretta da Amadeus sono stati in tanti a pensare che il cantante di Ronciglione avrebbe potuto trionfare a 10 anni di distanza da L’Essenziale. Ma è stato solo nelle scorse ore che il nome dell’artista è tornato prepotentemente di tendenza, alla luce degli ascolti in anteprima avvenuti oggi, 16 gennaio.

Proprio oggi la stampa di settore è stata invitata ad ascoltare i pezzi sanremesi in esclusiva e i primi commenti entusiasti di quasi tutti i giornalisti confermano le voci e le previsioni: praticamente tutti sono d’accordo rispetto al fatto che Marco Mengoni possa avere la vittoria in pugno con la sua Due vite.

All Music Italia ha commentato che il pezzo “farà esplodere l’Ariston con il crescendo”, Stone Music dice chiaramente che è un brano “probabile vincitore” e gli assegna un 10, secondo Fanpage il pezzo “è uno dei favoriti non a caso” mentre per Panorama Mengoni “sul piano musicale ha già vinto con un’interpretazione magistrale“.

Non sembra dunque esserci gara per Mengoni, che dalla sua parte ha anche un “Esercito” di fan fedelissimo, che al televoto gli regalerà enormi soddisfazioni. L’unico che potrebbe dargli filo da torcere, a questo punto, potrebbe essere Ultimo, che ha dalla sua parte una fanbase altrettanto attiva e fedele.

Incrociando i dati e i commenti in anteprima dei giornalisti, sembra dunque che sul podio saliranno proprio Marco Mengoni, Ultimo, probabilmente Giorgia e forse Elodie.

Cosa dicono i bookmaker: ecco le quote SNAI aggiornate

Anche secondo gli scommettitori Mengoni ha ottime chance di vincere Sanremo. Stando alle quote SNAI, oggi la quota per la sua canzone è 3,25, subito dietro ai 2,5 di Ultimo. Seguomo a ruota Giorgia, Lazza e Madame. Fanalino di coda, invece, sono i Cugini di campagna, Rosa Chemical e Articolo 31.

Il cambiamento del regolamento di Sanremo

Oggi stesso, la Rai ha annunciato un nuovo importante cambiamento al regolamento della kermesse. Alla finalissima, infatti, si ritroveranno a giocarsi la vittoria finale un totale di 5 artisti, che verranno selezionati con il calcolo dei voti dopo che il pubblico e le giurie avranno riascoltato tutti i brani in gara. In precedenza, se ben ricordate, questi “super finalisti” erano soltanto tre.