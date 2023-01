Sanremo 2023, cambia il regolamento: cosa succederà alla finale

Al Festival di Sanremo 2023 manca ormai poco meno di un mese, eppure la Rai e Amadeus sono tutt’ora al lavoro per definire gli ultimi dettagli chiave della kermesse canora. Nella giornata di oggi, infatti, è stata comunicata una modifica al regolamento dell’evento musicale in programma dal 7 all’11 febbraio prossimi. Si tratta di una modifica solo apparentemente di poco conto, ecco dunque i dettagli.

Come è cambiato il regolamento del Festival di Sanremo 2023

La modifica riguarda in modo particolare la quinta e ultima serata del Festival, ovvero il gran finale in occasione del quale verrà svelato il vincitore della kermesse. Nella Quinta Serata (o Serata Finale) a votare sarà il pubblico, attraverso il televoto. Dopo questa votazione, sarà stilata una nuova classifica generale delle canzoni/Artisti creata facendo la media tra le percentuali di voto da queste ottenute in serata e quelle ottenute nelle serate precedenti.

Una volta azzerati i risultati delle precedenti votazioni, si svolgerà una nuova votazione dei 5 artisti ai primi posti della classifica stilata grazie al contributo:

del pubblico, attraverso il Televoto, con un peso del 34% sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata:

della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, che voterà in maniera congiunta, con un peso del 33%;

della giuria Demoscopica, con un peso del 33% sul risultato complessivo di questa ultima votazione in serata;

All’esito di questa ultima votazione, verrà stilata una classifica di 5 canzoni (e non più di 3, come in passato): l’artista primo/a in quest’ultima classifica sarà proclamato/a vincitore di Sanremo 2023.

Che tipo di implicazioni ha il cambiamento di regolamento di Sanremo 2023

Sarà dunque una cinquina quella che si giocherà il tutto per vincere la prossima edizione di Sanremo, esibendosi per la seconda volta in finale. Tutto questo ha diversi tipi di implicazioni importanti.

Prima di tutto: facendo esibire 28 artisti nel corso della finale e facendo esibire nuovamente i 5 super finalisti la serata si allungherà ulteriormente, concludendosi molto probabilmente intorno alle 2 di notte. Punto due: una cinquina permetterà di non lasciare “fuori” molti artisti amatissimi dal pubblico, come Elodie, Marco Mengoni, Ultimo e Giorgia (potrebbero essere proprio loro a giocarsi la vittoria).