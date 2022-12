Sanremo 2023 cantanti in gara: c’è già il nome del vincitore!

By

C’è grande attesa per la kermesse musicale diretta da Amadeus, che andrà in onda su Rai Uno dal 7 all’11 febbraio

Hype alle stelle per il Festival di Sanremo 2023. L’annuncio del cast da parte di Amadeus ha messo d’accordo davvero tutti. I cantanti scelti dal direttore artistico e conduttore soddisfano ogni tipo di telespettatore: un gruppo di concorrenti decisamente variegato e poliedrico. Sui social network i complimenti e gli elogi per il presentatore, sul palco dell’Ariston per la quarta volta consecutiva, si sono decisamente sprecati.

Dopo l’annuncio dei 22 Big in gara – ai quali si aggiungeranno sei artisti emergenti scelti durante la serata di Sanremo Giovani in onda venerdì 16 dicembre – i bookmaker hanno scelto i favoriti per la vittoria. Secondo gli analisti di Goldbet, a trionfare sarà Ultimo.

La vittoria di Niccolò Moriconi – sfiorata nel 2019, quando si classificò tra le polemiche alle spalle di Mahmood – vale 3 volte la scommessa, quota che scende a 2,50 per Snai. Vicino, tra 3,50 e 4, il bis di Marco Mengoni, che ha trionfato nel 2013 con L’essenziale.

Terzo posto per Giorgia (la sua ultima partecipazione risale al 2001, quando è arrivata seconda con Di sole e d’azzurro) offerta tra 5,50 e 6 volte la posta. Tripletta di donne appena ai piedi del podio, con Elodie tra 7 e 7,50, Madame tra 8 e 10 e poi Levante, tra quota 8 e 15.

Doppia cifra, tra 11 e 15, per Ariete, con Colapesce e Di Martino, compresi tra 13 e 15 volte la posta. Stessa quota per Lazza, mentre un successo di LDA (il figlio di Gigi D’Alessio ed ex allievo di Amici) si gioca tra 15 e 16 con i Modà che salgono tra 16 e 20.

Per gli scommettitori sembra difficile il percorso di Paola e Chiara, tra 26 e 33, così come quello di Gianluca Grignani, che oscilla tra 31 e 33 volte la posta. Poche chance anche per gli Articolo 31, tra quota 31 e 50.

In fondo alla lavagna, infine, ecco Anna Oxa e Rosa Chemical (tra 50 e 51) mentre i Cugini di Campagna (che canteranno un brano scritto da La Rappresentante di Lista) sono ultimi a 100 volte la posta.

Per i bookmaker la kermesse potrebbe superare gli incredibili ascolti di quest’anno: la prima serata aveva ottenuto il 54,7% di share e per gli analisti Snai, l’ipotesi più probabile è che l’apertura dell’edizione 2023 resterà sotto il 55,5% (a 1,80).

Stesso discorso, riporta Agipronews, per la finale che a febbraio scorso aveva raggiunto il record del 64,9% di share. Un risultato che, per i trader, sarà facile replicare: restare sotto il 65,5% vale 1,72, superarlo vale 2 volte la scommessa.