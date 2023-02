Sanremo 2023, annuncio a sorpresa: due Big si sposano, chi sono

Un gradito annuncio a sorpresa questo pomeriggio nel corso di una delle numerose conferenze stampa del Festival di Sanremo 2023: i Coma Cose, di fronte ai giornalisti presenti in sala, hanno confermato di aver deciso di convolare a nozze dopo tanti anni di relazione.

Il duo ha fatto l’annuncio questo pomeriggio a Sanremo, a poche ore dalla terza serata di questa edizione della kermesse nel corso della quale ha presentato in anteprima il nuovo singolo L’Addio. Parlando con la stampa, ad ogni modo, i due artisti in gara hanno anche tenuto a specificare che non stanno per diventare genitori, contrariamente alle speranze di molti.

Questa sera, i Coma Cose presenteranno nuovamente sul palco dell’Ariston il loro pezzo, con il quale hanno tra l’altro vinto il Premio Lunezia per il miglior testo. La loro esibizione e la loro complicità ha commosso tanti, e questo annuncio sarà sicuramente utile alla coppia per una botta di visibilità sanremese in più che, chissà, potrebbe valere loro un buon posizionamento nella classifica finale (anche in quella del Fantasanremo)

Sanremo 2023: chi sono i Coma cose, i nomi dei membri e la loro storia

I Coma_Cose sono California (Francesca Mesiano) e Fausto Lama. I due sono per l’apppunto una coppia non soltanto sul palco ma anche nella vita di tutti i giorni: i due cantautori hanno infatti deciso di dare vita ad un duo musicale nel 2016, dopo essersi conosciuti in un negozio di vestiti milanese dove entrambi lavoravano.

Il loro primo EP-manifesto, Inverno-Ticinese, esce nel 2017. Fin da subito si impongono come un nuovo punto di riferimento dell’indie italiano, guadagnandosi un pubblico di fedelissimi che da tempo li segue fedele nel mondo “underground”. In soli 12 mesi i Coma_Cose sono riusciti ad allargare il loro pubblico, grazie ai primi passaggi in radio e ad una lunga serie di concerti nel 2018.

Il loro vero debutto discografico arriva però nel 2019, con la pubblicazione del disco Hype Aura, grazie al quale riusciranno ben presto a varcare i confini della Penisola suonando a Parigi in apertura ai Phoenix e allo Sziget Festival di Budapest. Il pubblico generalista li conosce però soltanto nel 2021, con la loro partecipazione a Sanremo con il brano Fiamme negli occhi. Il loro ultimo disco è uscito lo scorso 4 novembre e si intitola Un meraviglioso modo di salvarsi.