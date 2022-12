Fantasanremo 2023, fuori il regolamento: Baudi e importanti novità

By

Gli organizzatori del divertente gioco hanno svelato tutte le regole della nuova edizione organizzata per la prossima edizione della kermesse

L’ora X per tutti gli appassionati di Fantasanremo è ufficialmente scattata: nella mattinata di oggi, 27 dicembre, gli organizzatori del celebre e divertente gioco “parallelo” al Festival di Sanremo hanno svelato tutti i dettagli della nuova edizione, in attesa della kermesse musicale in programma dal 7 all’11 febbraio prossimi.

La struttura del gioco è simile a quella delle edizioni passate: anche stavolta ad ogni cantante è stato assegnato un peso in “Baudi”, un nome ispirato a quello di Pippo Baudo, fra i più celebri presentatori della kermesse di sempre. Chi vuole partecipare dovrà creare la propria squadra, “acquistando”i cantanti con un tetto massimo di 100 Baudi da spendere. Ogni artista in gara a Sanremo dovrà a questo punto completare una serie di sfide e compiere alcune azioni grazie alle quali aumenterà il proprio punteggio e, di conseguenza, permetterà ai partecipanti di guadagnare punti. Per gli utenti c’è eventualmente anche la possibilità di partecipare in squadre, anche chiamate Leghe.

A fine kermesse verrà stilata una classifica finale grazie alla quale saranno incoronati il vincitore singolo e la squadra vincitrice.

Quanti Baudi sono stati assegnati ai cantanti del FantaSanremo 2023

Di norma, i cantanti a cui viene assegnato il peso maggiore in Baudi sono quelli più celebri o quelli che, in generale, potrebbero regalare le maggiori soddisfazioni. Ecco il dettaglio dei Baudi assegnati ad ogni singolo concorrente di Sanremo 2023:

Anna – 18 Baudi

Ariete – 21 Baudi

Articolo 31 – Un bel viaggio

Colapesce Dimartino – 20 Baudi

Colla Zio – 16 Baudi

Coma_Cose – 20 Baudi

Elodie – 24 Baudi

Gianluca Grignani – 20 Baudi

gIANMARIA – 17 Baudi

Giorgia – 25 Baudi

I Cugini di Campagna – 21 Baudi

Lazza – 22 Baudi

LDA – 21 Baudi

Leo Gassmann – 18 Baudi

Levante – 20 Baudi

Madame – 22 Baudi

Mara Sattei – 21 Baudi

Marco Mengoni – 26 Baudi

Modà – 18 Baudi

Mr. Rain – 19 Baudi

Olly – 16 Baudi

Paola & Chiara – 22 Baudi

Rosa Chemical – 19 Baudi

Sethu – 16 Baudi

Shari – 17 Baudi

Tananai – 22 Baudi

Ultimo – 27 Baudi

Will – 16 Baudi

Il regolamento di FantaSanremo 2023

Come faranno i cantanti ad accumulare punti al prossimo FantaSanremo 2023? Il regolamento è disponibile sul sito ufficiale del gioco ed è ricco di indicazioni. Alcuni punti, per esempio, potranno essere ottenuti vincendo alcuni dei premi speciali, come il Premio della Critica Mia Martini (che vale un +50 punti) o il premio della sala stampa Lucio Dalla (+50 punti).

Esistono poi alcuni bonus più particolari e simpatici, alcuni dei quali “ad personam”. Se Tananai si dovesse classificare ultimo, per esempio, guadagnerebbe 100 punti; se durante la serata dei duetti ci fosse un’esibizione con i Jalisse il relativo artista otterrebbe “fiumi di punti”.

Ci sono inoltre punti bonus più facili da ottenere che molto probabilmente verranno sfruttati dagli artisti: un “batti cinque” a Gianni Morandi varrà +10 punti, se l’artista baciasse la telecamera otterrebbe +15 punti, se dovesse perdere i sensi avrebbe +50 punti. Alcune delle azioni e delle sfide, inoltre, saranno sponsorizzate da brand come Pandora, Philadelphia, Ticketone e Lavazza.

Il malus Fantansaremo

Contrariamente all’edizione scorsa, questa volta gli artisti in gara dovranno fare attenzione a non pronunciare mai la parola Fantasanremo sul palco: in questo caso, infatti, perderebbero 10 punti. Il “malus” potrebbe arrivare anche se l’artista cadesse dalle scale (-50 punti) o se dovesse litigare con il pubblico (-25 punti).