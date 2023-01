A poco meno di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo 2023, Amadeus prosegue con gli annunci relativi alle ospitate. L’ultimo è giunto nel corso del Tg1 dell’ora di pranzo di domenica 8 gennaio. Il direttore artistico della kermesse ha reso noti gli ospiti della seconda serata. Di chi si tratta? Di Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. ‘Ama’ ha spiegato che i tre figureranno come un unico superospite. Come? Con ogni probabilità, il trio canterà insieme a più riprese lungo la diretta.

L’annuncio ha rapidamente fatto il giro delle agenzie stampa e del web. Da tantissimi utenti della rete non è stato accolto benissimo, per usare un eufemismo. Molti hanno criticato la scelta di Amadeus, scrivendo che sarebbe stato molto meglio puntare su volti più giovani e meno ‘inflazionati’. In particolare, le proteste più feroci hanno riguardato l’ospitata di Al Bano, da molti definita, in modo ironico, come una “tassa da pagare periodicamente” alla Rai.

In effetti le ospitate di Albano nelle trasmissioni della Tv di Stato non si contano più. L’artista di Cellino San Marco, per riprendere una ironica espressione che circola in rete, pare che abbia “il potere dell’ubiquità”. Insomma, come poc’anzi accennato, la notizia relativa alla ‘triade superospite’ della seconda serata di Sanremo 2023 non è stata salutata con entusiasmo da una buona fetta di pubblico. Migliaia messaggi di disappunto sono piovuti sui social: c’è chi ha accusato l Rai, tra il serio e il faceto, di voler andare al risparmio e chi ha riso beffardamente della volontà di innovare.

Per quel che riguarda Morandi, che lungo tutto il concorso sarà al fianco di Amadeus come co-conduttore, va da sé che quando ricoprirà anche il ruolo di ospite con Al Bano e Massimo Ranieri, farà gli ‘straordinari, sdoppiandosi per svolgere tutte e due le parti.

Il mosaico del Festival è quasi del tutto composto, eccezion fatta per le due co-conduttrici ancora da annunciare e per gli ospiti delle restanti quattro serate. Rimangono anche da svelare gli artisti che accompagneranno i cantanti in gara nella serata Cover ’60, ’70, ’80, ’90, ’00.