Sanremo 2022 classifica quarta serata: balzi e retrocessioni

La quarta serata del Festival di Sanremo 2022 ha portato ad altri cambiamenti nella classifica generale. Si tratta di un appuntamento molto importante per l’evento musicale, visto che precede la finale di domani, sabato 5 febbraio 2022. In attesa di scoprire chi vincerà questa 72esima edizione, i cantanti in gara hanno deliziato i presenti nel teatro dell’Ariston e i telespettatori con le cover. Scegliendo tra i capolavori degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90 tutti gli artisti si sono esibiti sull’ambito palco regalando momenti unici.

Tante standing ovations e forti emozioni in questa importantissima serata di cover. Tutti in piedi per Jovanotti, che è approdato sul palco dell’Ariston per affiancare Gianni Morandi. Insieme hanno vinto il premio della serata cover conquistando il primo posto. Questo il podio scelto dalle tre giurie per la serata cover.

Gianni Morandi Jovanotti con il Medley Mahmood & Blanco con il Cielo in una stanza Elisa con What a feeling

Ed ecco la classifica generale che si è formata durante la serata cover di Sanremo 2022.

Mahmood & Blanco Gianni Morandi Elisa Irama Sangiovanni Emma La rappresentante di lista Massimo Ranieri Fabrizio Moro Michele Bravi Achille Lauro Matteo Romano Dargen D’Amico Aka7even Noemi Ditonellapiaga e Rettore Iva Zanicchi Giovanni Truppi Rkomi Le Vibrazioni Yuman Highsnob & Hu Giusy Ferreri Ana Mena Tananai

Stasera hanno votato il pubblico attraverso il televoto (con peso del 34%), la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (con peso del 33%) e la Demoscopica 1000 (con peso del 33%). Dominano sempre Mahmood e Blanco, che sin dall’inizio del Festival si sono affermati come i favoriti di questa edizione. Continua a sfidarli Elisa, che però scende al terzo posto sorpassata da Morandi. Per quanto riguarda le ultime posizioni, salgono Yuman e Le Vibrazioni, mentre scendono Giusy Ferreri e Highsnob & Hu.

Com’è cambiata la classifica rispetto alla terza puntata? Ecco le posizioni della serata precedente, così da poter fare un confronto con quella di venerdì 4 febbraio.