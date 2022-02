Sanremo 2022: super ospite a sorpresa in finale, stasera c’è Jovanotti

La 72esima edizione del Festival di Sanremo è in corso e le sorprese non accennano a finire. Dopo giorni di voci e speculazioni sembrerebbe essere confermato il nome del super ospite che salirà sul palco del Teatro Ariston nel corso della serata finale, domani 5 febbraio 2022. Inoltre, proprio oggi, in quel di Sanremo è stato paparazzato Jovanotti, che a quanto pare si esibirà stasera in coppia con Gianni Morandi. Ecco cosa si sa sull’ospitata di Cherubini e chi è l’ospite a sorpresa della serata finale.

Sanremo, è ufficiale: Marco Mengoni super ospite

Nel pomeriggio del 4 febbraio 2022, poche ore prima della quarta serata del Festival di Sanremo dedicata alla cover, è stato svelato il nome dell’ultimo super ospite invitato da Amadeus: secondo La Repubblica si tratta di Marco Mengoni. A quanto pare proprio in queste ultime ore sarebbe stato concluso l’accordo che avrebbe avuto come obiettivo il ritorno del cantante di Ronciglione. Sembra che, a meno di sorprese, il 33enne sia pronto a tornare a Sanremo: ci sarebbero da definire soltanto gli ultimi dettagli. La presenza dell’interprete era nell’aria da tempo. Amadeus, dal canto suo, non l’ha mai confermata. Durante la conferenza stampa di Sanremo 2022 dello scorso 31 gennaio il conduttore e direttore artistico della kermesse canora, interrogato a proposito, è rimasto vago.

Mengoni, com’è noto, è molto legato al palco dell’Ariston. Proprio qui, nel 2013, il 33enne si è aggiudicato la vittoria della competizione canora con il brano “L’essenziale”. Il debutto a Sanremo di Mengoni ha avuto luogo nel 2010, dopo la vittoria a X Factor l’anno prima che gli ha garantito di diritto un posto tra i Big. In quell’occasione il cantante, a soli 21 anni, è riuscito a classificarsi terzo dietro Valerio Scanu e il trio formato da Emanuele Filiberto, Pupo e Luca Canonici.

Amadeus non ha annunciato la presenza di Mengoni al Festival in anticipo come è successo per altri super ospiti come i Maneskin, Cesare Cremonini e Laura Pausini. La trattativa è stata finalizzata all’ultimo minuto? O il direttore artistico ha preferito generare hype attorno all’ospite? Per ora non è dato saperlo.

Sanremo 2022, quarta serata: Jovanotti duetta con Morandi

Ora è ufficiale. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, salirà sul palco dell’Ariston. Il cantante 55enne, autore di “Apri tutte le porte”, brano in gara interpretato da Gianni Morandi, è stato beccato a Sanremo. Cherubini, a quanto pare, è stato corteggiato da tempo da Amadeus ma finora non ha mai accettato di partecipare al Festival. Finalmente, notizia dell’ultimo momento, Jovanotti avrebbe cambiato idea. Quest’ultimo è stato avvistato nella cittadina ligure con addosso una t-shirt con il volto di Gianni Morandi, venendo assalito da fotografi e fan. Molto probabilmente il 55enne duetterà con il cantante di Monghidoro stasera, durante la serata delle cover.