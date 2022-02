Sanremo 2022 classifica prima serata: chi ha convinto e chi no

Si è conclusa l’attesissima prima serata del Festival di Sanremo 2022. Alla fine della puntata è stata stilata la classifica provvisoria che ha visto trionfare la coppia formata da Blanco e da Mahmood che hanno convinto tutti con il brano ‘Brividi’. I due artisti hanno sfoderato una performance magistrale, oltre ad aver portato sull’Ariston un testo che senza dubbio farà molta strada anche oltre la kermesse canora ligure. Maglia nera per Ana Mena: ‘Duecentomila lire’ è apparsa come una canzone scontata e per nulla convincente. In effetti ci si chiede se tra tante proposte, non sarebbe stato meglio puntare su qualche altro brano.

Sanremo 2022, la classifica dei cantanti in gara nella prima serata:

Mahmood e Blanco – Brividi

La rappresentante di lista – Ciao Ciao

Dargen D’Amico – Dove si balla

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

Noemi – Ti amo non lo so dire

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Rkomi – Insuperabile

Achille Lauro – Domenica

Giusy Ferreri – Miele

Yuman – Ora e qui

Ana Mena – Duecentomila ore

Sul podio, medaglia d’argento per ‘Ciao ciao’ cantata da La rappresentante di lista, che con sonorità dance e un pizzico di funk ha convinto una buona fetta di critica e pubblico. Terzo posto per Dargen D’Amico che con ‘Dove si balla’ ha convinto. Male Ana Mena: ‘Duecentomila lire’ sembra non avere né capo né coda. Anche Yuman, con ‘Ora e qui’ non è stato particolarmente apprezzato, finendo al penultimo posto, dietro a Giusy Ferrerri che è sbarcata sull’Ariston con ‘Miele’, brano piuttosto scontato.

In mezzo alla classifica tutti gli altri, con Achille Lauro, Rkomi e Michele Bravi nella parte medio bassa della lista, mentre Noemi e gli intramontabili Massimo Ranieri e Gianni Morandi in quella medio alta.

Festival di Sanremo 2022, gli altri 13 big in gara

Domani si ricomincia, con i restanti 13 big in gara: Elisa, Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Ditonellapiaga e Rettore, Iva Zanicchi, Highsnob & Hu, Fabrizio Moro, Irama, Aka7even, Tananai, Matteo Romano ed Emma. Molto attese le performance di Elisa, Sangiovanni, Fabrizio Moro ed Emma Marrone.