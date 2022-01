Sanremo 2022, arriva la protagonista di Blanca: tutti i dettagli

C’è fermento nell’aria per il vicinissimo avvio della 72esima edizione del Festival di Sanremo, anche quest’anno capitanato da Amadeus. Con l’avvicinarsi della data prevista per l’inizio della kermesse, il 1 febbraio 2021, stanno pian piano emergendo tutte le novità portate in campo quest’anno dal conduttore ravennate, che ricopre anche il ruolo di direttore artistico. La Rai ha appena annunciato il nome di una delle personalità femminili che affiancheranno Amadeus all’Ariston: si tratta di Maria Chiara Giannetta.

La Repubblica ha rivelato, nelle prime ore del 10 gennaio 2021, che l’attrice Maria Chiara Giannetta, nota al grande pubblico per essere la protagonista della fiction Blanca, parteciperà al prossimo Festival della Canzone Italiana. Da tempo si rincorrono insistenti le voci riguardo alle papabili co-conduttrici della kermesse. Si sono fatti i nomi di Alessia Marcuzzi, di Miriam Leone e Matilda De Angelis. Per quest’ultima si tratterebbe di un bis, in quanto ha calcato il palco dell’Ariston l’anno scorso convincendo critica e pubblico. Il primo nome certo, per ora, è solo quello della Giannetta.

Sanremo 2022, Maria Chiara Giannetta al fianco di Amadeus

La 29enne, che non ha mai partecipato a Sanremo, è originaria di Foggia. Qui ha studiato recitazione al Teatro dei Limoni, prima di entrare, a 19 anni, al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. La giovane attrice ha preso parte a Don Matteo nel 2014 e poi, di nuovo, nel 2018, stavolta da co-protagonista, interpretando il capitano dei carabinieri Anna Olivieri. La pugliese è diventata ancora più popolare nei panni della consulente della polizia cieca Blanca Ferrando accompagnata dal fidato cane Linneo, protagonista della fiction Rai omonima andata in onda tra novembre e dicembre 2021. La serie ha avuto un consistente successo, tanto da essere confermata per una seconda stagione e da lanciare la carriera della Giannetta.

Quest’ultima, capelli rossi, sorriso rassicurante e fascino da ragazza della porta accanto, si è fatta subito amare dal pubblico. La 29enne, nonostante la fama, appare comunque con i piedi per terra. Resta da vedere come affronterà questa difficile esperienza che sa tanto di consacrazione.

Nelle prossime ore sono attesi altri comunicati ufficiali da parte della Rai, che probabilmente annunceranno altre novità. Ieri, a Domenica In, Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, ha rivelato che sarà l’inviata de La Vita in Diretta al Festival. Solo qualche giorno fa, poi, è stato reso noto che Checco Zalone sarà uno degli ospiti dell’edizione 2022 del Festival. Luca Medici, vero nome del comico pugliese, avrà il compito di strappare un sorriso agli spettatori. Non si sa però ancora se il teatro Ariston potrà ospitare effettivamente il pubblico, o se i posti rimarranno vuoti come l’anno scorso. La situazione Covid è infatti da non sottovalutare, e non è ancora esclusa la possibilità che ci siano restrizioni che interessino cinema e teatri.