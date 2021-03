Sanremo 2021 stasera seconda serata: scaletta cantanti, ospiti, news

Dopo il successo della prima puntata continua il Festival di Sanremo 2021. Stasera, mercoledì 3 marzo, andrà in onda su Rai Uno la seconda puntata della settantunesima edizione della nota kermesse musicale. Al timone dell’evento il direttore artistico Amadeus che sarà affiancato nel corso delle cinque serate da diverse donne. Dopo la rivelazione Matilda De Angelis è ora il turno di Elodie. La cantante, lanciata da Amici nel 2015, ha partecipato due volte all’evento. Questa volta ricoprirà il ruolo inedito di co-conduttrice e per l’occasione sfoggerà abiti di Donatella Versace.

Questa sera si esibiranno gli ultimi quattro degli otto giovani protagonisti delle Nuove Proposte. In gara: Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty, Dellai. I due più votati andranno in finale dove sfideranno Elena Faggi e Avincola, che hanno passato il turno martedì 2 marzo.

Durante la seconda puntata di Sanremo 2021 canteranno gli ultimi 13 dei 26 cantanti in gara. Di seguito l’ordine di uscita:

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Bugo – E invece sì

Gaia – Cuore amaro

Lo Stato Sociale – Combat Pop

La Rappresentante di Lista – Amare

Malika Ayane – Ti piaci così

Extraliscio feat. Davide Toffolo – Bianca luce nera

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Random – Torno a te

Fulminacci – Santa Marinella

Willie Peyote – Mai dire mai (La locura)

Gio Evan – Arnica

Irama – La genesi del tuo colore

Irama resta in gara ma non salirà sul palco dell’Ariston: verrà trasmesso il video delle prove generali realizzato qualche giorno fa. Due membri dello staff del cantante di Amici sono risultati positivi al Coronavirus e Filippo Maria Fanti, nonostante il suo tampone negativo, è costretto ad una quarantena di dieci giorni.

L’artista doveva ritirarsi ma Amadeus ha scelto di cambiare il regolamento per rispetto di tutto il lavoro degli ultimi mesi. Per le prime due sere vota solo la giuria demoscopica, formata da un campione composto da 300 fruitori abituali di musica. Clicca qui per leggere la classifica parziale della prima serata, che vede in testa Annnalisa.

Ospiti Achille Lauro (con Claudio Santamaria e Francesca Barra), Laura Pausini, Il Volo, Gigliola Cinquetti, Marcella Bella, Fausto Leali, Gigi D’Alessio, Alex Schwazer e Cristiana Girelli. Solo questa sera non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, tornato a Milano per sostenere il Milan che giocherà contro l’Udinese.