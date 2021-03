Ritiro Irama, conferenza fiume del cantante: ecco come ha reagito

Il cantante rimane in gara a Sanremo 2021 ma non fisicamente. Al suo posto, in onda un video delle prove. Le confessioni dopo la decisione del direttore artistico

Resta in gara a Sanremo 2021 Irama ma non fisicamente. Il cantante era stato costretto a ritirarsi perché due membri del suo staff sono risultati positivi al Coronavirus. Come previsto, dovrà affrontare anche lui la quarantena nonostante il risultato negativo a diversi test. Il conduttore e direttore artistico della settantunesima edizione della kermesse ha ritenuto opportuno concedere la possibilità all’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi di proseguire la sua avventura e di restare in gara. Durante la seconda serata di Sanremo di stasera, mercoledì 3 marzo 2021, sarà mandato in onda un video della sua esibizione fatta durante le prove.

Le case discografiche hanno accolto la proposta di Amadeus e, di conseguenza, al regolamento è stata apportata questa modifica. Durante la conferenza sul caso Irama, il cantante ha ammesso di essere triste perché ci teneva particolarmente a essere su quel palco per giocarsi in maniera sana questo Festival. Inoltre si è detto grato alla mano tesa da Amadeus e di tutti gli artisti. Alla domanda “Hai mai pensato di non accettare la proposta di trasmettere le prove”, il cantautore ha risposto:

“Non è stato facile decidere. Sono grato per questa opportunità, dall’altra parte non potrò esibirmi come avrei voluto. Non sarà la performance che ho preparato in tutto questo tempo, c’è un po’ di malinconia e non posso nasconderlo”

Se fosse stato per lui avrebbe preferito evitare questa situazione in cui si è trovato involontariamente ed è un peccato che non possa fare la performance che avrebbe voluto fare. C’erano delle grandi cose, anche dal punto di vista del look. Inoltre ha assicurato di essere negativo a tre tamponi, due rapidi e uno molecolare. Un altro dispiacere riguarda la cover:

“Era prevista la voce inedita, nell’intro, di Francesco Guccini. Una sorta di benedizione. Sarebbe stato ancora più emozionante per me”

Irama a Sanremo 2021: canzone in gara ma lui non ci sarà. Il manager ringrazia Amadeus

Il manager di Irama, Andrea Vittori ha ammesso che queste sono state 48 ore molto complicate e difficili. La sua preoccupazione è la salute di tutti. Sono partiti cercando tutte le normative. Sono stati tamponati venerdì e all’arrivo del Festival, finché martedì mattina il parrucchiere e il truccatore di Irama è risultato positivo.

Questa cosa ha scatenato il panico. Inoltre è risultato positivo il fonico del cantante: