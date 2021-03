Irama si ritira da Sanremo 2021. Amadeus: “Manderemo suo video”

Il cantante è stato costretto a dire addio al Festival a causa di due membri del suo staff risultati positivi al Coronavirus. L’idea del direttore artistico per fare rimanere la canzone in gara

Primo imprevisto causato dal Coronavirus a Sanremo 2021. Irama si è ritirato dal Festival. Attualmente sono due i membri del suo staff risultati positivi. Il cantante doveva esibirsi durante la prima serata della kermesse della Canzone Italiana, ma è stato prontamente sostituito da Noemi. Purtroppo niente da fare: il tampone della persona risultata positiva è stato confermato. Seguendo il protocollo varato dal Comitato Tecnico Scientifico per il Festival, l’artista è stato costretto al ritiro. Il regolamento, infatti, prevede che un artista debba lasciare il Festival anche se ad essere positivo è un suo collaboratore. In una serie di storie su Instagram il vincitore di Amici di Maria De Filippi ha chiarito quanto è accaduto nelle ultime ore, dando aggiornamenti in prima persona sulla situazione che l’ha travolto all’improvviso. L’artista ha sostenuto di avere avuto un contatto sporadico con il membro del suo staff positivo al Covid e il suo tampone molecolare è risultato negativo.

Durante la conferenza stampa della seconda serata del Festival di oggi 3 marzo 2021, Fasulo ha dichiarato che tutti coloro che sono entrati in contatto con il collaboratore positivo devono rispettare una quarantena di dieci giorni, quattordici per la variante inglese. Per fare rimanere Irama in gara Amadeus ha avuto una idea:

“Da regolamento si dovrebbe ritirare. Non mi piaceva che un ragazzo dovesse ritirarsi e che potrebbe anche succedere ad altri. Allora chiederò a tutti i cantanti, se sono d’accordo, di tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale”

Questo non dovrebbe rappresentare un vantaggio o uno svantaggio perchè anche in quel caso delle prove non c’era il pubblico presente. Per fare che questo accada, tutti i cantanti di Sanremo 2021 devono essere d’accordo all’unanimità.

Irama fuori da Sanremo 2021: la canzone resta in gara? Dove ascoltare La Genesi del tuo Colore

Dopo il successo sanremo La Ragazza con il Cuore di Latta, Irama è tornato a Sanremo con La Genesi del tuo Colore. Firmato Dardust, la canzone di Irama trascina dance reggaeton già ascoltate e che hanno caratterizzato le sue ultime canzoni.

Da decidere se mandare in onda un suo video delle prove generali stasera a Sanremo. In ogni caso il video ufficiale uscirà domani e il singolo potrà essere acquistato non appena disponibile su tutte le piattaforme.