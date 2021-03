Sanremo 2021, spille Fedez e Michielin: perchè? Svelato il significato

Durante la terza serata di Sanremo 2021, dedicata alle cover, i cantanti hanno indossato delle spille. In rosa e nero, raffigurano i simboli stop e play. Queste fanno riferimento all’iniziativa ‘I diritti sono uno spettacolo, non mettiamoli in pausa’. Lo spettacolo dal vivo è un settore che necessita di una riforma strutturale, ma anche di un cambio di percezione. La pandemia da Coronavirus ha compromesso questo settore e, senza un intervento definitivo, le conseguenze di questa crisi saranno drammatiche. In questo ultimo anno sono stati chiusi per sempre dei teatri, alcune sale cinematografiche, sono stati bloccati i live musicali e persi non pochi spazi culturali.

All’iniziativa benefica, sostenuta da Scena Unita, hanno aderito Fedez, Francesca Michielin, Casadilego e Francesco Renga. In un recente video, Fedez ha spiegato perché avrebbe indossato la spilletta alla terza serata di Sanremo 2021 caratterizzata da non pochi problemi.

L’artista ha dichiarato che è stato istituito un fondo per i lavoratori dello spettacolo. Questo serve a chiedere sostegno per un settore che è stato devastato nell’ultimo anno. Dall’inizio della pandemia da Coronavirus nel nostro Paese, Fedez e la moglie Chiara Ferragni non si sono mai fermati e hanno raccolto fondi da destinare alla sanità e ai settori in ginocchio.

Fedez e Michielin incantano al Festival di Sanremo 2021: social in delirio

Francesca Michielin e Fedez sono saliti sul palco dell’Ariston, in occasione della serata cover di Sanremo, con un medley di successi vari di Calcutta, Daniele Silvestri, Al Bano e Romina, I Jalisse, Aleandro Baldi e Francesca Alotta. In una delle recenti interviste rilasciate, Francesca ha affermato che con Fedez hanno deciso di fare qualcosa che fosse un momento di puro divertimento, e hanno unito due cose apparentemente diverse, in una salsa molto prog.

Albano commenta Fedez e Michielin dopo l’esibizione: “Fantastici ed eccentrici”

All’Adnkronos Albano ha commentato l’esibizione di Fedez e Michielin sostenendo:

Fantastici ed eccentrici. L’artista è come un pittore, ognuno ha il suo genere. Io mi sono molto divertito”

Felicità è uno dei singoli di Albano e Romina più famosi al mondo e questo fu presentato a Sanremo 1982 arrivando al secondo posto.